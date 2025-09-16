Sau vụ tai nạn 8 người bị thương, cần cấm xe bồn tưới cây trên cao tốc?

Sáng 15.9, tại km22+800 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 8 người bị thương.

Thời điểm trên, một chiếc xe bồn đang di chuyển ở làn 1 (làn có tốc độ cao nhất) để tưới cây tại dải phân cách cao tốc. Cùng lúc, chiếc xe khách di chuyển phía sau tông vào xe bồn. Hai chiếc xe khác cũng lao tới, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn liên hoàn khi xe bồn đang tưới cây trên cao tốc khiến 8 người bị thương ẢNH: T.N

Xe bồn tưới cây trên cao tốc là quá nguy hiểm!

Theo nhận định sơ bộ từ Cục CSGT (C08, Bộ Công an), vụ tai nạn xuất phát từ việc các lái xe không quan sát, không đảm bảo tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Đáng chú ý, ngoài trách nhiệm của các tài xế phía sau, Cục CSGT cho rằng cũng phải xem xét đến việc xe bồn tưới cây có thực hiện việc cảnh báo an toàn theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác trên đường cao tốc hay không.

Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, nói việc cho phép xe bồn tưới cây trên cao tốc, nhất là vào ban ngày, là quá nguy hiểm. "Cục CSGT đang thí điểm cấm xe tải ở làn 1, vậy mà xe bồn lại được chạy ì ì, xe phía sau chỉ cần lơ đễnh 1 - 2 giây là xảy ra tai nạn thảm khốc", vị này nhận định.

Khoảnh khắc tai nạn liên hoàn trên cao tốc khiến 8 người bị thương

Nhiều ý kiến cho rằng nên cấm xe bồn tưới cây trên cao tốc để tránh xảy ra các vụ tai nạn tương tự. Tuy nhiên, nếu cấm tuyệt đối thì sẽ phát sinh vấn đề, bởi cây xanh vẫn cần được chăm sóc, không thể bỏ.

Ông Thanh gợi ý giải pháp cấm xe bồn được tưới cây trên cao tốc vào ban ngày, chỉ được thực hiện vào ban đêm - thời điểm có lưu lượng phương tiện thấp. Khung giờ cụ thể ra sao thì cơ quan chức năng tính toán cho hợp lý.

Đồng quan điểm, TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cũng cho rằng không thể để tình trạng xe bồn "ung dung" tưới cây trên cao tốc vào ban ngày tiếp tục diễn ra.

Ông Tạo đề nghị tổ chức lại việc tưới cây cho an toàn, chỉ cho phép xe bồn tưới cây vào ban đêm. Một là do lượng phương tiện lưu thông ít, hai là hệ thống biển báo, đèn tín hiệu sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn.

Khi tưới cây, đơn vị vận hành cao tốc cần phối hợp phân luồng, cảnh báo từ xa "chứ không thể gắn mỗi cái biển ở phía sau xe bồn".

"Có thể chặn hẳn làn số 1, các phương tiện sẽ di chuyển ở làn 2 hoặc làn 3. Sau khi tưới được vài km thì di chuyển, tiếp tục lặp lại quy trình an toàn như vậy", ông Tạo gợi ý.

C08 cho biết sẽ kiến nghị về việc không nên trồng cây tại dải phân cách cao tốc ẢNH: TIỂU QUANG

Không nên trồng cây ở dải phân cách cao tốc?

Liên quan đến vụ tai nạn, C08 cho biết sẽ có kiến nghị về việc không nên trồng cây tại dải phân cách cao tốc, thay vào đó chỉ nên lắp lưới chắn sáng tại đây.

Đối với hàng cây tại hành lang an toàn thuộc đường cao tốc, C08 cũng cho rằng nên xem xét trồng ở một khoảng cách xa để không ảnh hưởng tới lưu thông khi có mưa bão hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Thanh ủng hộ đề xuất của C08, song cho rằng việc lắp lưới chắn sáng nên triển khai tại các tuyến cao tốc xây dựng mới, hoặc cao tốc có dải phân cách hẹp.

Với các tuyến cao tốc đã trồng cây ở dải phân cách, hoặc có dải phân cách rộng, vị chuyên gia nhận định vẫn nên duy trì hệ thống cây xanh.

"Cây xanh vừa chắn được sáng, vừa tạo được cảnh quan, dẫu sao vẫn thoải mái hơn là toàn bộ bằng bê tông, sắt thép", ông nói.

Theo ông Thanh, vấn đề cần cải thiện là phải đảm bảo an toàn khi chăm sóc hàng cây. Nếu có điều kiện, có thể lắp đặt hệ thống tưới nước bằng đường ống tự động thay cho thủ công, "muốn tưới chỉ cần bấm nút là xong". Nếu chưa thể và vẫn phải tưới thủ công, cần thay đổi phương thức thực hiện như đã đề cập.

"Trồng cây và bảo đảm được an toàn sẽ là tối ưu, còn nếu không đảm bảo được thì đúng là không nên trồng", ông Thanh nêu quan điểm.

TS Khương Kim Tạo cũng cho rằng, các cơ quan chức năng nên nghiên cứu, đánh giá tổng thể để thấy ưu điểm và hạn chế giữa việc trồng và không trồng cây ở dải phân cách cao tốc, từ đó lựa chọn phương án có lợi hơn.

"Xét về mặt sinh thái, diện tích cây xanh phủ càng rộng càng tốt, ít nhiều giúp tài xế dễ chịu khi lái xe, giảm nhiệt độ mặt đường, giảm khói bụi… Trồng được cây mà vẫn đảm bảo an toàn sẽ là tốt nhất", ông nói.