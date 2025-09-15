Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương trên cao tốc

Trần Cường
Trần Cường
15/09/2025 16:10 GMT+7

Bước đầu Cục CSGT (Bộ Công an) nhận định nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Q45 khiến 8 người bị thương là do lái xe không quan sát, không giữ khoảng cách an toàn và không đảm bảo tốc độ.

Chiều 15.9, Cục CSGT đã có thông tin chính thức về vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Q45 khiến người bị thương.

Theo Cục CSGT, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 ngày 15.9, tại km22+800 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Q45.

Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương trên cao tốc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: MXH

Thời điểm đó, xe khách mang biển số 29E-127.55 đâm va vào phía sau xe ô tô bồn biển số 51C-367.52 đang di chuyển tại làn 1 hướng Hà Nội - Ninh Bình để tưới cây.

Sau đó ô tô khách biển số 29K-043.86 đâm va vào xe ô tô biển số 29E-127.55 rồi mất lái lao qua lan can, xuống lề đường bên phải.

Tiếp theo ô tô biển số 98C-270.61 đâm va vào xe ô tô biển số 29E-127.55.

Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng.

VIDEO: Toàn cảnh vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45

Cục CSGT cho hay, vụ tai nạn đang được Công an Hà Nội thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, qua vụ tai nạn, Cục CSGT nhận định sơ bộ vụ tai nạn xuất phát từ việc các lái xe không quan sát, không đảm bảo tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Đồng thời, Cục CSGT cũng cho rằng phải xem xét việc xe bồn tưới cây ở làn số 1 có thực hiện việc cảnh báo an toàn theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác trên đường cao tốc hay không.

Theo Cục CSGT, đối với việc trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc, cơ quan này sẽ có kiến nghị về việc không nên trồng cây, chỉ có lưới chắn sáng tại đây.

Đồng thời với hàng cây tại hành lang an toàn thuộc đường cao tốc cũng nên xem xét trồng ở một khoảng cách xa để không ảnh hưởng tới lưu thông khi có mưa bão hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra.

