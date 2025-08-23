Tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô trên cao tốc Bắc - Nam

Sáng 23.8, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Tống Sơn (Thanh Hóa) đã được giải phóng sau vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô. Các phương tiện đã lưu thông bình thường.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa C.T.V

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 22.8, tại Km303+500 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, hướng Ninh Bình - Thanh Hóa (đoạn gần hầm Thung Thi, thuộc địa phận xã Tống Sơn, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô. Trong đó, một xe bị lật nghiêng, hư hỏng nặng. Rất may vụ tai nạn không khiến ai bị thương nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông ra - vào các nút giao Tam Điệp và Hà Lĩnh để tránh khu vực xảy ra tai nạn.

Đến hơn 2 giờ ngày 23.8, hiện trường vụ tai nạn được giải phóng, các phương tiện đã lưu thông bình thường.

Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn đang được các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.