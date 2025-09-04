Cục CSGT đề nghị bổ sung đinh phản quang, sơn cảnh báo tốc độ lên mặt đường

Chiều 4.9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan này vừa có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu, triển khai phân luồng, phân làn giao thông trên địa bàn Hà Nội thời gian tới nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Chính phủ.

Một đoạn đại lộ Thăng Long nhìn từ trên cao ẢNH:: MAI HÀ

Theo Cục CSGT, dự kiến thời gian thực hiện phân làn, phân luồng bắt đầu từ 20.9.

Phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải

Tuyến cao tốc đại lộ Thăng Long (từ Km2+250 tới Km28+200) đối với làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) quy định tốc độ tối đa 100 km/giờ, cấm ô tô tải hoạt động trên làn này.

Làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 90 km/giờ, là làn hỗn hợp.

Làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 80 km/giờ, là làn hỗn hợp, khuyến cáo xe tải hoạt động trên làn này.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp (từ nút giao Võ Văn Kiệt - QL2 đến cầu Nhật Tân) giữ nguyên việc phân làn tốc độ như hiện nay. Đoạn từ cầu Sông Thiếp đến sân bay đang khai thác tốc độ 90 km/giờ, có 3 làn xe, không có giao cắt, mặt đường êm thuận. Đề nghị nghiên cứu, báo cáo đề xuất tăng tốc độ tối đa lên 100 km/giờ và cấm xe tải hoạt động trên làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1).

Làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 90 km/giờ, là làn hỗn hợp;

Làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 80 km/giờ, là làn hỗn hợp, khuyến cáo xe tải hoạt động trên làn này.

Lắp thêm hệ thống báo hiệu đường bộ

Cục CSGT đề nghị lắp đặt trên giá long môn (kết cấu thép vươn qua đường dùng để treo biển báo giao thông chỉ dẫn làn xe) các biển báo tốc độ tối đa tương ứng trên từng làn đường, biển P.106a cấm ô tô tải ở làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1), biển R.412f (làn dành cho ô tô) ở 2 làn còn lại (làn 2, làn 3), tại các vị trí gồm đầu các tuyến (chiều thuận, chiều nghịch) và nhắc lại tại các vị trí giao cắt.

Cạnh đó, Cục CSGT cũng đề nghị sơn biển báo tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu lên trên mặt đường; rà soát, sơn lại vạch kẻ phân làn bị mờ, bong tróc, bổ sung đinh phản quang…

Cục CSGT đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo hoàn thiện cơ sở pháp lý về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến theo quy định; triển khai lắp đặt và sơn trên mặt đường hệ thống báo hiệu đường bộ (tốc độ, phân luồng phương tiện) theo phương án phân làn, phân luồng trên; hoàn thiện trước khi triển khai.

Đồng thời, Cục CSGT yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội cử lãnh đạo, cán bộ tham gia tổ công tác phối hợp với Cục CSGT và Phòng CSGT Công an Hà Nội nghiên cứu, đề xuất triển khai việc tổ chức giao thông này.

Cục CSGT đề xuất tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình kể trên ở các tuyến đường khác đủ điều kiện phân luồng.