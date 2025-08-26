Cục CSGT hạn chế phương tiện trên cao tốc, quốc lộ hướng về Hà Nội ngày 27.8

Ngày 27.8 sẽ diễn ra chương trình sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80), Cục CSGT Bộ Công an đã có phương án phân luồng từ xa, hạn chế phương tiện về Hà Nội để phục vụ sự kiện này.

Cục CSGT sẽ hạn chế phương tiện đổ về Hà Nội trên các tuyến cao tốc, quốc lộ để phục vụ chương trình sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngày 27.8 ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo Cục CSGT, tại địa bàn Hà Nội, phương án phân luồng thực hiện theo thông báo của Công an Hà Nội. Công tác phân luồng vòng ngoài địa bàn Hà Nội sẽ bắt đầu từ 11 giờ ngày 27.8 đến 0 giờ 30 ngày 28.8 đối với xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại từ 45 chỗ trở lên (trừ xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe bus, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ).

Tuyến đường hạn chế phương tiện hướng về trung tâm Hà Nội

Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01) từ nút giao Thường Tín (Km192+300 CT01, xã Hồng Vân, Hà Nội).

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04) từ nút giao Yên Mỹ (Km21+500 CT04).

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) từ nút giao Vạn Xuân (giao với QL3 tại Km40+700 CT07) đến nút giao với QL18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) từ nút giao Bình Xuyên - IC3 (nút giao CT05 với tỉnh lộ 310B tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ).

QL1A từ nút giao đường Phan Trọng Tuệ (tỉnh lộ 70A) - Ngọc Hồi (QL1A); QL1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Km152+600 QL1A).

QL2 từ nút giao QL2 - đường Võ Văn Kiệt.

QL3 từ Trung đoàn Cảnh sát kỵ binh (P.Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) → đoạn từ ngã ba đường Cách mạng tháng 8 giao QL3 đến ngã tư Nam Tiến (từ Km46+650 đến Km41+900 QL3) → đường Trần Nguyên Hãn (P.Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) - đến nút giao Vạn Xuân CT07.

QL5 từ nút giao Cầu Chui (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ).

QL6 từ nút giao với đường Hòa Lạc - Hòa Bình (Km65+100 QL6).

QL21A đoạn từ nút giao với QL32 đến ngã tư Chợ Bến (nút giao QL21A với đường Hồ Chí Minh).

QL18 đoạn từ nút giao với Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên CT07 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Phân luồng giao thông

Phương tiện từ các tỉnh phía bắc đi các tỉnh Tây Bắc và ngược lại

Các phương tiện từ QL32 → đường tỉnh 316 → đường tỉnh 317 → QL6 đi các tỉnh Tây Bắc (không đi qua cầu Đồng Quang, cầu Vĩnh Thịnh, cầu Trung Hà, cầu Văn Lang).

Các phương tiện đến nút giao IC4, IC8 của cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) và nút giao QL2 với QL2C đi theo lộ trình QL32 → đường tỉnh 316 → đường tỉnh 317 → QL6 đi các tỉnh Tây Bắc (không đi qua cầu Đồng Quang, cầu Vĩnh Thịnh, cầu Trung Hà, cầu Văn Lang).

Phương tiện từ các tỉnh phía bắc đi các tỉnh Đông Bắc và ngược lại

Các phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc QL2A → QL18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) → rẽ vào đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) tại nút giao QL18 với CT07 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) → đi đến nút giao với Vành đai 3 (gần cầu Phù Đổng) → QL1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01) đi các tỉnh Đông Bắc.

Phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (QL6) đi phía nam và ngược lại

Tại ngã ba Mãn Đức (Km101+120 QL6, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ) đi theo QL12B đến ngã ba Chợ Mía (Km496+600 đường Hồ Chí Minh, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) → đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía nam.

Tại Dốc Cun (Km83+530 QL6, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ): đi theo tỉnh lộ 12B → ngã ba Hàng Đồi (Km47+700 ĐT12B) → QL21 → đường Hồ Chí Minh (Km450+900, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ) đi Thanh Hóa, các tỉnh phía nam.

Phương tiện từ các tỉnh phía nam đi các tỉnh Tây Bắc hoặc phía đông

Đối với tuyến Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01):

Nút Đồng Giao (Km282 CT01, P.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) đi theo hướng đại lộ Hoa Lư → QL12B → đường Hồ Chí Minh đi tỉnh Phú Thọ, Tây Bắc.

Nút Mai Sơn (Km274 CT01, P.Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình) đi theo tuyến tránh TP.Ninh Bình cũ → QL1 đến nút giao với QL21B (đường tỉnh 494 cũ) → đường tránh TP.Phủ Lý cũ đi Phú Thọ, các tỉnh Tây Bắc.

Các phương tiện rẽ phải vào QL21B (đường tỉnh 494 cũ) đi các tỉnh phía đông.

Nút Cao Bồ (Km260 CT01, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) theo QL10 đi các tỉnh phía đông (Hải Phòng, Quảng Ninh).

Nút Liêm Tuyền (Km230 CT01, P.Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình) đi QL21B (đường tỉnh 494 cũ) → đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía đông.

Các phương tiện đi theo QL21B → đường tránh TP.Phủ Lý cũ đi Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc.

Nút Vực Vòng (Km219 CT01, P.Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) đi theo QL38 → cầu Yên Lệnh → QL39 → phố Nối → QL5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi các tỉnh phía đông.

Phương tiện từ các tỉnh phía đông đi các tỉnh phía nam, Đông Bắc, phía bắc và ngược lại

- Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04):



Từ nút giao Yên Mỹ (Km21+500 CT04, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đi vào đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà → nút giao Liêm Tuyền hoặc vào QL39 qua cầu Yên Lệnh → Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía nam.



Từ nút giao Yên Mỹ vào QL5 → QL17 hoặc vào QL1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía bắc, Đông Bắc.

- Đối với tuyến QL5:

Từ cầu vượt Nhân Hòa (Km24+250 QL5) → QL39 → cầu Yên Lệnh hoặc đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà → cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía nam.



Từ QL5 → QL17 hoặc vào QL1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía bắc, Đông Bắc.

Phương tiện từ các tỉnh Đông Bắc đi các tỉnh phía bắc, phía đông và ngược lại

- Đối với tuyến QL1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang):



Từ cầu vượt Khả Lễ (Km139 QL1A) → QL18 hoặc đến nút giao với CT07 đi các tỉnh phía bắc.



Các phương tiện đến cầu vượt Bồ Sơn (Km138+500 QL1A) → QL38 → QL17 đi vào QL5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Km7 CT04) đi các tỉnh phía đông.

- Đối với đường tỉnh 295B (QL1A cũ):



Từ ngã tư giao với đường tỉnh 277 (cột đồng hồ Từ Sơn, Km154+100 ĐT 295B) rẽ phải vào đường tỉnh 277 mới (hướng đi Đồng Kỵ) → đường tỉnh 286 → đường Huỳnh Thúc Kháng (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) → QL18 đi các tỉnh phía bắc.



Các phương tiện đến từ ngã tư giao với đường tỉnh 277 → QL1A (hướng đi Đền Đô) đi các tỉnh phía đông.