Thời sự

Cục CSGT lấy ý kiến về đề xuất xử lý hình sự người gây tai nạn làm tắc đường

Trần Cường
Trần Cường
29/08/2025 09:46 GMT+7

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, chỉ đạo đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sửa các quy định của pháp luật theo hướng tăng nặng trách nhiệm các lái xe gây ra tai nạn để ùn tắc kéo dài.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho hay, chiều 28.8, vào giờ tan tầm, trên tuyến Vành đai 3, đoạn qua cầu Thăng Long (Hà Nội) liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều xe ô tô. Các vụ tai nạn đã gây ùn tắc kéo dài hơn 10 km, từ xã Phúc Thịnh đến P.Cầu Giấy.

Cục CSGT đề xuất xử lý hình sự lái xe gây tai nạn khiến ùn tắc giao thông - Ảnh 1.

3 vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên Vành đai 3 chiều 28.8 khiến giao thông ùn tắc kéo dài

ẢNH: CỤC CSGT

Theo Cục CSGT, cơ quan này đã nhiều lần cảnh báo về việc một số lái xe thiếu ý thức khi điều khiển phương tiện thường vượt ẩu, luồn lách, sẵn sàng vi phạm các quy tắc giao thông, không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, không đảm bảo tốc độ phù hợp với điều kiện của cầu, đường, thời tiết… dẫn đến va chạm.

"Những người này chỉ biết đến lợi ích cá nhân mình, mà không màng đến cái chung, vì sự an toàn của người khác", Cục CSGT đánh giá.

Cục CSGT đề xuất xử lý hình sự lái xe gây tai nạn khiến ùn tắc giao thông - Ảnh 2.

3 vụ tai nạn đã gây ùn tắc kéo dài hơn 10 km, từ xã Phúc Thịnh đến P.Cầu Giấy

ẢNH: CỤC CSGT

Cục CSGT cho hay, hậu quả những vụ tai nạn như vậy không chỉ dừng ở thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng người tham gia giao thông khác và hơn nữa là hàng ngàn phương tiện phải đứng im do ùn tắc kéo dài nhiều giờ đồng hồ. 

Kéo theo đó là sự tiêu tốn về thời gian của mỗi cá nhân, nhiên liệu, hao mòn phương tiện, ô nhiễm môi trường…

Trước thực tế trên, Cục CSGT thông tin, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã chỉ đạo đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sửa các quy định của pháp luật theo hướng tăng nặng trách nhiệm của các lái xe do vi phạm quy tắc giao thông gây ra tai nạn để ùn tắc kéo dài. 

Tùy theo tính chất, mức độ của vụ việc xử lý nghiêm, với mức phạt tiền ở mức cao nhất đối với khung tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đồng thời, có thể  xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi gây cản trở giao thông đường bộ.

Cục CSGT cũng mong muốn người dân đóng góp ý kiến liên quan đến vấn đề này.

