Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tài xế ô tô gây tai nạn bỏ chạy bị người dân khống chế

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
27/08/2025 11:30 GMT+7

Tài xế lái ô tô Range Rover gây tai nạn trên tuyến đường Lê Lợi, Lê Trung Kiên, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk (TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) rồi bỏ chạy, đã bị người dân khống chế.

Ngày 27.8, đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang khẩn trương xác minh danh tính một người đàn ông điều khiển ô tô hiệu Range Rover gây tai nạn trên đường phố thuộc P.Tuy Hòa vào tối 26.8.

Tài xế ô tô gây tai nạn bỏ chạy bị người dân khống chế - Ảnh 1.

Xe ô tô hiệu Range Rover va chạm với nhiều xe máy, sau đó tông vào trụ mái hiên nhà dân trên đường Lê Trung Kiên thì mới dừng lại

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 26.8, ô tô 5 chỗ hiệu Range Rover mang biển kiểm soát 78A-179.xx, do một người đàn ông cầm lái đang chạy trên tuyến đường Lê Lợi thì xảy ra va chạm với một xe máy. Cú va chạm khiến xe máy hư hỏng nặng, người lái xe máy ngã xuống đường.

Thay vì dừng lại, tài xế ô tô lái xe bỏ chạy về đường Lê Trung Kiên (thuộc P.Tuy Hòa) thì xảy ra va chạm tiếp với 1 chiếc xe máy khác đang di chuyển trên đường, khiến người chạy xe máy văng xuống đường.

Chiếc ô tô trên tiếp tục lao tới tông vào trụ mái hiên trước nhà người dân trên đường Lê Trung Kiên, đoạn gần Tháp Nhạn, P.Tuy Hòa thì mới dừng lại.

- Ảnh 2.

Người dân dùng khúc gỗ chặn bánh xe, khống chế tài xế giao cho công an

ẢNH: CTV

Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân địa phương bức xúc, dùng nhiều khúc gỗ chặn bánh ô tô, khống chế tài xế giao cho cơ quan chức năng.

Vụ việc không gây ra hậu quả lớn nhưng người lái xe gây tai nạn bỏ chạy khiến người dân bức xúc.

Nhận được tin báo về vụ nói trên, lực lượng Công an P.Tuy Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và phối hợp với các lực lượng liên quan xử lý vụ việc.

Tin liên quan

Xe đưa đón công nhân rời hiện trường sau tai nạn chết người ở Gia Lai

Xe đưa đón công nhân rời hiện trường sau tai nạn chết người ở Gia Lai

Một phụ nữ đi xe máy tử vong trong vụ tai nạn trên QL1 (Gia Lai), còn xe đưa đón công nhân liên quan đã rời khỏi hiện trường sau va chạm.

Khám phá thêm chủ đề

gây tai nạn va chạm bỏ chạy Range Rover khống chế tỉnh Đăk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận