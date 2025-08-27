Tài xế ô tô gây tai nạn bỏ chạy bị người dân khống chế

Ngày 27.8, đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang khẩn trương xác minh danh tính một người đàn ông điều khiển ô tô hiệu Range Rover gây tai nạn trên đường phố thuộc P.Tuy Hòa vào tối 26.8.

Xe ô tô hiệu Range Rover va chạm với nhiều xe máy, sau đó tông vào trụ mái hiên nhà dân trên đường Lê Trung Kiên thì mới dừng lại ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 26.8, ô tô 5 chỗ hiệu Range Rover mang biển kiểm soát 78A-179.xx, do một người đàn ông cầm lái đang chạy trên tuyến đường Lê Lợi thì xảy ra va chạm với một xe máy. Cú va chạm khiến xe máy hư hỏng nặng, người lái xe máy ngã xuống đường.

Thay vì dừng lại, tài xế ô tô lái xe bỏ chạy về đường Lê Trung Kiên (thuộc P.Tuy Hòa) thì xảy ra va chạm tiếp với 1 chiếc xe máy khác đang di chuyển trên đường, khiến người chạy xe máy văng xuống đường.

Chiếc ô tô trên tiếp tục lao tới tông vào trụ mái hiên trước nhà người dân trên đường Lê Trung Kiên, đoạn gần Tháp Nhạn, P.Tuy Hòa thì mới dừng lại.

Người dân dùng khúc gỗ chặn bánh xe, khống chế tài xế giao cho công an ẢNH: CTV

Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân địa phương bức xúc, dùng nhiều khúc gỗ chặn bánh ô tô, khống chế tài xế giao cho cơ quan chức năng.

Vụ việc không gây ra hậu quả lớn nhưng người lái xe gây tai nạn bỏ chạy khiến người dân bức xúc.

Nhận được tin báo về vụ nói trên, lực lượng Công an P.Tuy Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và phối hợp với các lực lượng liên quan xử lý vụ việc.