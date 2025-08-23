Xe đưa đón công nhân rời hiện trường sau tai nạn chết người ở Gia Lai

Ngày 23.8, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong. Đáng chú ý, xe đưa đón công nhân liên quan đến vụ tai nạn đã rời khỏi hiện trường sau va chạm.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 22.8, tại thôn Mỹ Điền, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. Thời điểm này, bà N.T.P (57 tuổi, ở P.An Nhơn, Gia Lai) điều khiển xe máy BS 82L1 - 2622 lưu thông trên QL1 theo hướng nam - bắc. Khi đến địa điểm trên, xe máy của bà P. va chạm với xe đưa đón công nhân BS 36L - 9162 do ông Nguyễn Văn Thích (59 tuổi, ở P.An Nhơn) điều khiển, chạy cùng chiều.

Hậu quả, bà P. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra va chạm, tài xế Nguyễn Văn Thích không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rẽ phải, rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ 57 tuổi tử vong ẢNH: TRIỆU THANH

Ngay sau đó, Trạm CSGT Tuy Phước đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy tìm chiếc xe liên quan vụ việc. Đến 22 giờ 15 cùng ngày, xe 36L - 9162 được phát hiện đỗ tại xã Tuy Phước Đông. Tại thời điểm kiểm tra, xe có dấu vết va chạm nên lực lượng chức năng đã đưa về hiện trường để khám nghiệm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định ông Nguyễn Văn Thích có hành vi vượt xe không an toàn, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.

Hiện, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, giám định phương tiện để có kết luận chính thức, làm căn cứ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.