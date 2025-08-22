Gia Lai: Xe tải mất thắng tông chết 18 con bò

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ ngày 21.8. Thời điểm này, xe tải BS 89C-057.xx chở máy đào đang lưu thông trên tuyến đường liên xã hướng từ xã Ia Phí (Gia Lai) đi xã Ia Chim (Quảng Ngãi). Khi đến địa phận làng Óp của xã Ia Phí, thì bất ngờ xe tải mất thắng, trong khi đoạn đường này có dốc dài.

Xe tải va chạm khiến 18 con bò của dân bị chết ẢNH: CTV

Thời điểm này, trên đường có đàn bò đang được người dân đưa về nhà, đã bị xe tải tông trúng khiến 18 con bò chết tại chỗ. Xe tải chở máy đào bị nghiêng một bên ở vệ đường. Rất may không bị tai nạn về người.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Ia Phí và lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường xử lý hậu quả.

Số bò chết do bị xe tông đã được người dân xẻ thịt, tiêu thụ hết trong đêm ẢNH: CTV

Sau khi bàn bạc, trao đổi đi đến thống nhất, chủ xe đã thỏa thuận đền bù cho người dân. Cụ thể, 3 hộ có bò bị xe tải tông chết đã nhận đền bù 305 triệu đồng. Trong đó, hộ có nhiều bò bị chết nhất là 11 con nhận bồi thường 160 triệu đồng, hai hộ còn lại nhận bồi thường lần lượt là 140 triệu và 5 triệu đồng.

Người dân đã đem bò về nhà xẻ thịt bán. Đến tối cùng ngày, toàn bộ bò xẻ thịt bán đã được tiêu thụ hết.

Vụ xe tải mất thắng tông chết 18 con bò đang được cơ quan chức năng ở Gia Lai tiếp tục xử lý theo quy định.