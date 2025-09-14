Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai người tử vong sau va chạm với xe bồn chở xỉ than ở nhiệt điện Vĩnh Tân

Quế Hà
Quế Hà
14/09/2025 14:10 GMT+7

Sáng 14.9, một xe máy va chạm với xe bồn đang rẽ vào Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Vĩnh Hảo, Lâm Đồng, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu từ CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 5 giờ 30 ngày 14.9, tại Km1596 quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng (H.Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.

Hai người tử vong sau va chạm với xe bồn chở xỉ than ở nhiệt điện Vĩnh Tân- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người tử vong

ẢNH: D.T

Theo đó, xe máy biển số 69AM-140.15 do anh Nguyễn Võ Phụng (23 tuổi, ngụ xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) chở anh Bùi Minh Đức (24 tuổi, ngụ Cà Mau) lưu thông hướng nam - bắc, xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số 35C-052.06 do anh Lê Văn Dân (45 tuổi, ngụ Ninh Bình) điều khiển. Thời điểm đó, xe bồn đang rẽ qua đường để vào Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân chở xỉ than.

Hai người tử vong sau va chạm với xe bồn chở xỉ than ở nhiệt điện Vĩnh Tân- Ảnh 2.

Chiếc xe máy của nạn nhân trong vụ tai nạn

ẢNH: D.T

Cú va chạm mạnh khiến hai nạn nhân trên xe máy tử vong tại chỗ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Đoạn đường qua khu vực Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân từng nhiều lần xảy ra tai nạn giao thông. Đây là nút giao tiềm ẩn nguy cơ cao, do mật độ phương tiện qua lại lớn, xe tải và xe bồn thường xuyên ra vào. Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế và người đi đường cần đặc biệt cảnh giác khi di chuyển qua khu vực này, nhằm tránh xảy ra tai nạn.

Tin liên quan

Tai nạn giao thông liên hoàn trước chợ Đà Lạt

Tai nạn giao thông liên hoàn trước chợ Đà Lạt

Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô khách với xe máy và nhiều ô tô tại vòng xoay đài phun nước trước chợ Đà Lạt, P.Xuân Hương - Đà Lạt, làm 2 người bị thương, nhiều ô tô hư hỏng.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong tai nạn giao thông tai nạn xe bồn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân Vĩnh Hảo Xỉ than CSGT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận