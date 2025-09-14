Hai người tử vong sau va chạm với xe bồn chở xỉ than ở nhiệt điện Vĩnh Tân

Thông tin ban đầu từ CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 5 giờ 30 ngày 14.9, tại Km1596 quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng (H.Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người tử vong ẢNH: D.T

Theo đó, xe máy biển số 69AM-140.15 do anh Nguyễn Võ Phụng (23 tuổi, ngụ xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) chở anh Bùi Minh Đức (24 tuổi, ngụ Cà Mau) lưu thông hướng nam - bắc, xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số 35C-052.06 do anh Lê Văn Dân (45 tuổi, ngụ Ninh Bình) điều khiển. Thời điểm đó, xe bồn đang rẽ qua đường để vào Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân chở xỉ than.

Chiếc xe máy của nạn nhân trong vụ tai nạn ẢNH: D.T

Cú va chạm mạnh khiến hai nạn nhân trên xe máy tử vong tại chỗ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Đoạn đường qua khu vực Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân từng nhiều lần xảy ra tai nạn giao thông. Đây là nút giao tiềm ẩn nguy cơ cao, do mật độ phương tiện qua lại lớn, xe tải và xe bồn thường xuyên ra vào. Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế và người đi đường cần đặc biệt cảnh giác khi di chuyển qua khu vực này, nhằm tránh xảy ra tai nạn.