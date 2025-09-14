Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đắk Lắk: 2 nhóm thanh niên đánh nhau, 1 người tử vong

Hữu Tú
Hữu Tú
14/09/2025 12:54 GMT+7

Tối 13.9, tại một quán cà phê ở xã Tam Giang, Đắk Lắk (H.Krông Năng, Đắk Lắk cũ), hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, lao vào đánh nhau khiến một người bị thương nặng, tử vong sau đó.

Ngày 14.9, một lãnh đạo UBND xã Tam Giang xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người tử vong.

- Ảnh 1.

Vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người tử vong

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13.9, 2 nhóm thanh niên (chưa rõ danh tính) xảy ra mâu thuẫn tại một quán cà phê rồi lao vào đánh nhau, khiến một thanh niên bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

"Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sau", vị lãnh đạo này cho biết.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh 2 nhóm thanh niên bất ngờ dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau trước quán cà phê.

Trong lúc đánh nhau, một người ngã xuống đất thì bị một thanh niên lao đến đá thẳng vào vùng đầu. Nạn nhân nằm bất động tại chỗ nhưng thanh niên này vẫn tiếp tục đá vào vùng đầu. Thời điểm nạn nhân nằm gục, 2 nhóm thanh niên vẫn tiếp tục lao vào đánh nhau.

