Thời sự

2 học sinh đuối nước tử vong khi tắm sông Ba ở Đắk Lắk

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
14/09/2025 12:38 GMT+7

Rủ nhau đi tắm ở sông Ba, 2 học sinh tại xã Đức Bình, Đắk Lắk (H.Sông Hinh, Phú Yên cũ) bị đuối nước tử vong.

Trưa 14.9, ông Nguyễn Bá Quang, Chủ tịch UBND xã Đức Bình cho biết tại địa phương vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 học sinh tử vong.

"Đến trưa nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của học sinh còn lại bị đuối nước trên sông Ba", ông Quang cho biết.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 13.9, 3 em học sinh gồm: L.M.Y.S, K.Y.T (cùng 9 tuổi) và K.Y.L (6 tuổi, ở buôn Mả Vôi, xã Đức Bình) rủ nhau đi tắm sông Ba thì bị đuối nước. 

Phát hiện vụ việc, người dân gần đó đã kịp thời cứu sống em K.Y.L, 2 học sinh còn lại bị nước cuốn mất tích.

Đắk Lắk: Rủ nhau đi tắm sông Ba, 2 học sinh bị đuối nước tử vong- Ảnh 1.

Thời điểm lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước khi tắm sông Ba

ẢNH: CTV

Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Đức Bình đã chỉ đạo khoanh vùng, huy động lực lượng công an và quân sự xã cùng bà con trong thôn tham gia tìm kiếm, đồng thời đề nghị Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đóng nước để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm.

Nhận được thông tin, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 11 (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã có mặt tại hiện trường phối hợp các lực lượng tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Đến 17 giờ 30 ngày 13.9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của em K.Y.T, Trung tâm Pháp y đã khám nghiệm tử thi sau đó bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng.

Đến khoảng 10 giờ 30 hôm nay 14.9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em L.M.Y.S và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.


