Gia Lai: Hai em nhỏ bị đuối nước, tử vong thương tâm tại ao làng

Trà Quang
Trà Quang
04/09/2025 16:10 GMT+7

Hai em nhỏ ở Gia Lai tử vong do đuối nước khi vui chơi gần ao, một em trượt ngã xuống, em khác nhảy xuống cứu nhưng không biết bơi.

Chiều 4.9, UBND xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai (thuộc H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũ) đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 4 triệu đồng cho 2 gia đình ở thôn Trung Thành 1 có con nhỏ tử vong do đuối nước. Ban nhân dân thôn cũng vận động thêm được 4 triệu đồng từ các nhà hảo tâm để kịp thời giúp đỡ các gia đình vượt qua nỗi đau.

Gia Lai: Hai em nhỏ tử vong do đuối nước thương tâm tại ao làng - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong

ẢNH: TRÀ QUANG

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 3.9, 3 em nhỏ rủ nhau ra chơi ở bờ ao cách nhà hơn 100 m. Trong lúc vui đùa, em Võ Phúc L. (2 tuổi) trượt chân rơi xuống ao sâu khoảng 2,5 m. Thấy em L. gặp nạn, em Trần Tuấn K. (12 tuổi) lao xuống cứu nhưng do không biết bơi nên cả 2 cùng chìm xuống nước và tử vong.

Anh trai của L. là Võ Phúc H. (4 tuổi) kịp chạy về gọi mẹ và bà nội. Khi đến nơi, người thân hô hoán cầu cứu. Một người đàn ông gần đó đã nhanh chóng nhảy xuống đưa được 2 cháu lên bờ, nhưng cả 2 đã không qua khỏi.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
