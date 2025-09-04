Gia Lai: Hai em nhỏ bị đuối nước, tử vong thương tâm tại ao làng

Chiều 4.9, UBND xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai (thuộc H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũ) đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 4 triệu đồng cho 2 gia đình ở thôn Trung Thành 1 có con nhỏ tử vong do đuối nước. Ban nhân dân thôn cũng vận động thêm được 4 triệu đồng từ các nhà hảo tâm để kịp thời giúp đỡ các gia đình vượt qua nỗi đau.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong ẢNH: TRÀ QUANG

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 3.9, 3 em nhỏ rủ nhau ra chơi ở bờ ao cách nhà hơn 100 m. Trong lúc vui đùa, em Võ Phúc L. (2 tuổi) trượt chân rơi xuống ao sâu khoảng 2,5 m. Thấy em L. gặp nạn, em Trần Tuấn K. (12 tuổi) lao xuống cứu nhưng do không biết bơi nên cả 2 cùng chìm xuống nước và tử vong.

Anh trai của L. là Võ Phúc H. (4 tuổi) kịp chạy về gọi mẹ và bà nội. Khi đến nơi, người thân hô hoán cầu cứu. Một người đàn ông gần đó đã nhanh chóng nhảy xuống đưa được 2 cháu lên bờ, nhưng cả 2 đã không qua khỏi.