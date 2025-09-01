Gia đình 3 người bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn ở Gia Lai

Ngày 1.9, UBND xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 31.8, anh H.R (19 tuổi) điều khiển xe máy chở theo vợ là chị Đ.W (22 tuổi) và con trai tên là K. (2 tuổi, cùng trú tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) di chuyển theo hướng từ xã Ia Hrung đi xã Biển Hồ.

Cơ quan chức năng tìm thấy thi thể chị W. bị nước cuốn trôi, cách vị trí ban đầu khoảng 1,5 km ẢNH: TRẦN HIẾU

Khi đang qua đập tràn thuộc làng Dút 1 (giáp ranh xã Ia Hrung và xã Biển Hồ), cả gia đình anh R. bị nước cuốn trôi. Lúc này, anh R. đã kịp thời cứu được con. Riêng chị W. thì bị dòng nước nhấn chìm.

Nhận được tin báo, UBND xã Ia Hrung phối hợp với công an, dân quân và người dân tích cực tìm kiếm chị W. Đồng thời, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Pleiku (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) cũng đã điều động phương tiện và 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an xã Ia Hrung và người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến 10 giờ ngày 1.9, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể chị W. cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 1,5 km và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.