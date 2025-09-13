Cảnh báo xói lở, nguy cơ mất an toàn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8 km, từ xã Vĩnh Hảo (Lâm Đồng - tức huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ) nối tới Hàm Kiệm (huyện Hàm Thuận Nam cũ, đấu nối với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây), có tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, được đưa vào khai thác từ ngày 19.5.2023.

Một điểm "hở hàm ếch" trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (ảnh chụp ngày 11.9.2025) ẢNH: QUẾ HÀ

Đây là đoạn quan trọng của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giữ vai trò chiến lược trong kết nối giao thông vùng Nam Trung bộ và Đông Nam bộ với cửa ngõ phía nam và TP.HCM.

Tuy nhiên, chỉ sau ba năm khai thác, nhiều đoạn trên tuyến đã xuất hiện tình trạng xói lở mép đường, hở "hàm ếch".

Theo quan sát của PV Thanh Niên vào ngày 11.9, tại khu vực xã Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ), có nhiều điểm xảy ra hiện tượng "hở hàm ếch", thậm chí ăn sâu vào nền đường, tiềm ẩn sập nền đường và có thể xảy ra tai nạn nếu ô tô bị "sập hầm" ở những vị trí này. Không chỉ vậy, dọc tuyến còn có nhiều điểm lở nhỏ khác có nguy cơ lan rộng tương tự.

Dấu vết hở hàm ếch cho thấy diễn ra từ lâu chứ không phải do mưa mấy ngày qua ẢNH: Q.H.

Ngày 13.9, trả lời PV Thanh Niên về hiện tượng này, ông Phạm Quốc Huy, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông 7 (Ban 7, Bộ Xây dựng), nguyên Giám đốc điều hành dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cho biết: "Mấy ngày vừa qua mưa lớn, mưa liên tục nên xảy ra tình trạng một vài điểm bờ đất bị sạt, xói lở. Chúng tôi đã cho kiểm tra và đang xử lý đảm bảo nền đường không thể sụp lún".

Theo ông Huy, hiện các nhà thầu đang cho công nhân đi xử lý, vá những chỗ hàm ếch trên khu vực xã Hàm Liêm.

Vết hở ăn sâu vào nền đường, tiềm ẩn mất an toàn cho xe cộ lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ẢNH: Q.H.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Tư, người dân sống ven cao tốc, dấu vết xói lở đã âm ỉ từ lâu, chứ không phải do mưa lớn mấy ngày qua. "Quan sát điểm xói lở thì thấy rõ, nước xé nứt thành rãnh, dẫn đến hở hàm ếch nền đường. Điều đó cho thấy nền đường có thể chưa được lu lèn kỹ, chứ không phải chỉ do mưa", ông Tư nói.

Ông N.M.T., cán bộ thôn Trũng Liêm (xã Hàm Liên), cho biết không chỉ có hàm ếch, vừa qua còn có hiện tượng cát tràn vào đường cao tốc chỉ sau trận mưa trong đêm, gây cản trở giao thông. "Chúng tôi lo ngại liên tục có những hiện tượng lạ này, nếu không xử lý triệt để dễ xảy ra mất an toàn giao thông. Mà xảy ra tai nạn trên cao tốc thì sẽ rất nguy hiểm", ông T. lo ngại.

Người dân cảnh báo và lo ngại những vết hở này do thi công nền đường không đạt chất lượng sẽ tiềm ẩn rủi ro cho xe cộ ẢNH: QUẾ HÀ

Sự cố xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết là lời cảnh báo về công tác quản lý, giám sát chất lượng công trình sau khi đưa vào khai thác. Bởi mỗi vụ sạt lở, sụp lún xảy ra trên cao tốc đều có nguyên nhân của nó và có thể trả giá bằng sinh mạng người tham gia giao thông. Vì vậy, chủ đầu tư (Ban 7) cần yêu cầu các nhà thầu công trình bảo trì cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tuyệt đối an toàn cho phương tiện và người tham gia giao thông.