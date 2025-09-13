Vụ 'tử vong sau va chạm với xe chở phạm nhân': Tìm 2 người liên quan

Ngày 13.9, thượng tá Nguyễn Văn Hồng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, phát đi thông báo đến các địa phương tìm 2 người liên quan vụ tai nạn giao thông (TNGT) với xe chở phạm nhân làm 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Công an tỉnh Vĩnh Long tìm 2 người liên quan trong vụ tai nạn giao thông Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang xác minh vụ TNGT đường bộ xảy ra khoảng 7 giờ 50 phút ngày 11.9, tại Km 29 H6 trên QL53 (thuộc ấp Bình Thành, xã Trung Thành, Vĩnh Long) giữa xe đặc chủng chở phạm nhân BS 64A - 003.00 chạy hướng Vĩnh Long - Trà Vinh (cũ) với xe máy BS 84B1 - 766.04 đi hướng Trà Vinh - Vĩnh Long (cũ). Hậu quả làm người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại hiện trường.

Quá trình xác minh phát hiện, tại thời điểm xảy ra tai nạn, có một người đàn ông mặc áo trắng điều khiển xe máy chở một người đàn ông khác mặc áo xanh ngắn tay, chạy hướng Trà Vinh - Vĩnh Long (cũ) bị té ngã vào lề cỏ bên phải. Sau đó, hai người đi khỏi hiện trường vụ tai nạn. Khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, hai người trên điều khiển xe đến đoạn cầu Phó Mùi (thuộc xã Long Hồ, Vĩnh Long) hướng về trung tâm Vĩnh Long.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông Ảnh: Nam Long

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 7 giờ 50 ngày 11.9, bà T.T.N (47 tuổi, ở P.Long Đức, Vĩnh Long - trước đây là xã Long Đức, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe máy BS 84B1 - 766.04 lưu thông trên QL53, theo hướng từ xã Trung Ngãi đi xã Hiếu Phụng, Vĩnh Long.

Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Thành, xã Trung Thành, Vĩnh Long, xe của bà N. bất ngờ va chạm với xe chở phạm nhân, do tài xế P.T.T (37 tuổi, ở Vĩnh Long) điều khiển, đang chở phạm nhân đi hướng ngược lại. Hậu quả, bà N. tử vong tại chỗ, xe chở phạm nhân lao vào lề đường. Vụ việc xảy ra ngay đoạn đường hẹp khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ.