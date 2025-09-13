Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ 'tử vong sau va chạm với xe chở phạm nhân': Tìm 2 người liên quan

Nam Long
Nam Long
13/09/2025 15:33 GMT+7

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông với xe chở phạm nhân ở Vĩnh Long khiến 1 phụ nữ tử vong, cơ quan công an phát thông báo tìm 2 người có liên quan.

Ngày 13.9, thượng tá Nguyễn Văn Hồng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, phát đi thông báo đến các địa phương tìm 2 người liên quan vụ tai nạn giao thông (TNGT) với xe chở phạm nhân làm 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

- Ảnh 1.

Công an tỉnh Vĩnh Long tìm 2 người liên quan trong vụ tai nạn giao thông

Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang xác minh vụ TNGT đường bộ xảy ra khoảng 7 giờ 50 phút ngày 11.9, tại Km 29 H6 trên QL53 (thuộc ấp Bình Thành, xã Trung Thành, Vĩnh Long) giữa xe đặc chủng chở phạm nhân BS 64A - 003.00 chạy hướng Vĩnh Long - Trà Vinh (cũ) với xe máy BS 84B1 - 766.04 đi hướng Trà Vinh - Vĩnh Long (cũ). Hậu quả làm người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại hiện trường.

Quá trình xác minh phát hiện, tại thời điểm xảy ra tai nạn, có một người đàn ông mặc áo trắng điều khiển xe máy chở một người đàn ông khác mặc áo xanh ngắn tay, chạy hướng Trà Vinh - Vĩnh Long (cũ) bị té ngã vào lề cỏ bên phải. Sau đó, hai người đi khỏi hiện trường vụ tai nạn. Khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, hai người trên điều khiển xe đến đoạn cầu Phó Mùi (thuộc xã Long Hồ, Vĩnh Long) hướng về trung tâm Vĩnh Long.

- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Ảnh: Nam Long

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 7 giờ 50 ngày 11.9, bà T.T.N (47 tuổi, ở P.Long Đức, Vĩnh Long - trước đây là xã Long Đức, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe máy BS 84B1 - 766.04 lưu thông trên QL53, theo hướng từ xã Trung Ngãi đi xã Hiếu Phụng, Vĩnh Long.

Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Thành, xã Trung Thành, Vĩnh Long, xe của bà N. bất ngờ va chạm với xe chở phạm nhân, do tài xế P.T.T (37 tuổi, ở Vĩnh Long) điều khiển, đang chở phạm nhân đi hướng ngược lại. Hậu quả, bà N. tử vong tại chỗ, xe chở phạm nhân lao vào lề đường. Vụ việc xảy ra ngay đoạn đường hẹp khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh vụ tai nạn giao thông trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo đến Phòng CSHS, trưởng công an các xã, phường triển khai công tác nghiệp vụ truy tìm đến từng ấp, khóm thuộc địa bàn quản lý để tìm hai người nói trên và những người liên quan vụ tai nạn giao thông. Khi phát hiện, các đơn vị bảo ngay đến Cơ quan CSĐT (PC01) qua số điện thoại: 02703.964.565 hoặc 02703.888.282.

Tin liên quan

Tai nạn ở Vĩnh Long: Tử vong sau cú va chạm với xe chở phạm nhân

Tai nạn ở Vĩnh Long: Tử vong sau cú va chạm với xe chở phạm nhân

Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong tai nạn xe chở phạm nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận