Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tai nạn ở Vĩnh Long: Tử vong sau cú va chạm với xe chở phạm nhân

Nam Long
Nam Long
11/09/2025 13:52 GMT+7

Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Đến hơn 11 giờ ngày 11.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Tai nạn ở Vĩnh Long, một phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ

ẢNH: NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 40 cùng ngày, bà T.T.N (47 tuổi, P.Long Đức, Vĩnh Long - trước đây là xã Long Đức, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe máy BS 84B1 - 766.04 lưu thông trên QL53, theo hướng từ xã Trung Ngãi đi xã Hiếu Phụng, Vĩnh Long.

Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Thành, xã Trung Thành, Vĩnh Long, xe của bà N. bất ngờ va chạm với xe chở phạm nhân, do tài xế P.T.T (37 tuổi, ở Vĩnh Long) điều khiển, đang chở phạm nhân đi hướng ngược lại.

Tai nạn ở Vĩnh Long, một phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ- Ảnh 2.

Xe chở phạm nhân nằm trên bãi cỏ ven đường sau va chạm

ẢNH: NAM LONG

Hậu quả, bà N. tử vong tại chỗ, xe chở phạm nhân lao vào lề đường. Vụ việc xảy ra ngay đoạn đường hẹp khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến hiện trường khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời trình bày của nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin liên quan

Tai nạn trên QL1, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Tai nạn trên QL1, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Tai nạn xảy ra giữa xe khách và xe máy trên QL1 đoạn qua xã Dầu Giây, Đồng Nai khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn tử vong tại chỗ Vĩnh Long tử vong va chạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận