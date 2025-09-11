Tai nạn ở Vĩnh Long: Tử vong sau cú va chạm với xe chở phạm nhân

Đến hơn 11 giờ ngày 11.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ ẢNH: NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 40 cùng ngày, bà T.T.N (47 tuổi, ở P.Long Đức, Vĩnh Long - trước đây là xã Long Đức, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe máy BS 84B1 - 766.04 lưu thông trên QL53, theo hướng từ xã Trung Ngãi đi xã Hiếu Phụng, Vĩnh Long.

Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Thành, xã Trung Thành, Vĩnh Long, xe của bà N. bất ngờ va chạm với xe chở phạm nhân, do tài xế P.T.T (37 tuổi, ở Vĩnh Long) điều khiển, đang chở phạm nhân đi hướng ngược lại.

Xe chở phạm nhân nằm trên bãi cỏ ven đường sau va chạm ẢNH: NAM LONG

Hậu quả, bà N. tử vong tại chỗ, xe chở phạm nhân lao vào lề đường. Vụ việc xảy ra ngay đoạn đường hẹp khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến hiện trường khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời trình bày của nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.