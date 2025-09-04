Tai nạn trên QL1, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Khoảng 7 giờ ngày 4.9, trên QL1, đoạn qua xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai (địa bàn ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc cũ) xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách BS 60B-041.03 (chưa rõ tài xế điều khiển) và xe máy BS 60B7-520.37.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TRUNG NGUYÊN

Thời điểm này, xe khách lưu thông theo hướng từ Long Khánh về TP.HCM. Khi đến khu vực trên, xe khách va chạm với xe máy 60B7-520.37 do một phụ nữ điều khiển, chở theo một cháu nhỏ.

Tai nạn xảy ra khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, cháu nhỏ được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe máy văng ra gần 20 mét.

Người phụ nữ tử vong tại chỗ sau tai nạn ẢNH: TRUNG NGUYÊN

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Trạm Suối Tre có mặt tại hiện trường, phối hợp với các ngành chức năng địa phương bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.