Thời sự

Tai nạn trên QL1, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Trung Nguyên
Trung Nguyên
04/09/2025 18:14 GMT+7

Tai nạn xảy ra giữa xe khách và xe máy trên QL1 đoạn qua xã Dầu Giây, Đồng Nai khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Khoảng 7 giờ ngày 4.9, trên QL1, đoạn qua xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai (địa bàn ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc cũ) xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách BS 60B-041.03 (chưa rõ tài xế điều khiển) và xe máy BS 60B7-520.37.

Tai nạn trên QL1, người phụ nữ tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: TRUNG NGUYÊN

Thời điểm này, xe khách lưu thông theo hướng từ Long Khánh về TP.HCM. Khi đến khu vực trên, xe khách va chạm với xe máy 60B7-520.37 do một phụ nữ điều khiển, chở theo một cháu nhỏ.

Tai nạn xảy ra khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, cháu nhỏ được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe máy văng ra gần 20 mét.

Tai nạn trên QL1, người phụ nữ tử vong tại chỗ - Ảnh 2.

Người phụ nữ tử vong tại chỗ sau tai nạn

ẢNH: TRUNG NGUYÊN

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Trạm Suối Tre có mặt tại hiện trường, phối hợp với các ngành chức năng địa phương bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

