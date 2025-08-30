CSGT Đồng Nai lập biên bản xe khách 24 chỗ 'nhồi nhét' 46 hành khách

Ngày 30.8, Trạm CSGT Suối Tre thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện, lập biên bản một xe khách 24 chỗ 'nhồi nhét' 46 hành khách trên xe.

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 29.8, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Suối Tre đã phát hiện xe khách BS 50H - 676.xx loại 24 chỗ, do tài xế Đ.T.C. (35 tuổi, ở Gia Lai) điều khiển, đang di chuyển trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Hòa có dấu hiệu nghi vấn chở quá số người quy định. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe chở tới 46 hành khách - gần gấp đôi so với quy định.

Xe khách nhồi nhét gần gấp đôi số người quy định ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Suối Tre đã lập biên bản vụ việc, đồng thời đề nghị nhà xe sắp xếp thêm xe để sang khách, chở đúng số người quy định trước khi tiếp tục hành trình.

Trạm CSGT Suối Tre khuyến cáo các tài xế, nhà xe: việc nhồi nhét hành khách không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, có thể gây ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trên các tuyến quốc lộ, có đông phương tiện đi lại.

CSGT cũng khuyến cáo người dân hãy nói không với xe khách nhồi nhét và lựa chọn nhà xe an toàn, uy tín cho hành trình của mình và người thân trong gia đình.

Cán bộ Trạm CSGT Suối Tre lập biên bản tài xế 'nhồi nhét' khách ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giúp người dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ 2.9 an toàn, vui vẻ, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động tối đa quân số, phối hợp giữa các đội tuần tra, kiểm soát lưu động và các tổ chốt cố định trên các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn như quốc lộ 1, 13, 14, 20, 51, 56, ĐT.741 và các tuyến tỉnh lộ có mật độ phương tiện cao.

Trong đó tập trung vào các lỗi thường gặp trong dịp lễ như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người, xe quá tải và tình trạng dừng đỗ không đúng quy định.