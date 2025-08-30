Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

CSGT Đồng Nai lập biên bản xe khách 24 chỗ 'nhồi nhét' 46 hành khách

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
30/08/2025 09:17 GMT+7

Trạm CSGT Suối Tre, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai vừa lập biên bản, xử lý xe khách 24 chỗ 'nhồi nhét' 46 hành khách khi lưu thông trên quốc lộ 1A.

Ngày 30.8, Trạm CSGT Suối Tre thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện, lập biên bản một xe khách 24 chỗ 'nhồi nhét' 46 hành khách trên xe.

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 29.8, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Suối Tre đã phát hiện xe khách BS 50H - 676.xx loại 24 chỗ, do tài xế Đ.T.C. (35 tuổi, ở Gia Lai) điều khiển, đang di chuyển trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Hòa có dấu hiệu nghi vấn chở quá số người quy định. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe chở tới 46 hành khách - gần gấp đôi so với quy định.

CSGT Đồng Nai lập biên bản xe khách 24 chỗ 'nhồi nhét' 46 hành khách- Ảnh 1.

Xe khách nhồi nhét gần gấp đôi số người quy định

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Suối Tre đã lập biên bản vụ việc, đồng thời đề nghị nhà xe sắp xếp thêm xe để sang khách, chở đúng số người quy định trước khi tiếp tục hành trình.

Trạm CSGT Suối Tre khuyến cáo các tài xế, nhà xe: việc nhồi nhét hành khách không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, có thể gây ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trên các tuyến quốc lộ, có đông phương tiện đi lại.

CSGT cũng khuyến cáo người dân hãy nói không với xe khách nhồi nhét và lựa chọn nhà xe an toàn, uy tín cho hành trình của mình và người thân trong gia đình.

CSGT Đồng Nai lập biên bản xe khách 24 chỗ 'nhồi nhét' 46 hành khách- Ảnh 2.

Cán bộ Trạm CSGT Suối Tre lập biên bản tài xế 'nhồi nhét' khách

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giúp người dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ 2.9 an toàn, vui vẻ, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động tối đa quân số, phối hợp giữa các đội tuần tra, kiểm soát lưu động và các tổ chốt cố định trên các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn như quốc lộ 1, 13, 14, 20, 51, 56, ĐT.741 và các tuyến tỉnh lộ có mật độ phương tiện cao.

Trong đó tập trung vào các lỗi thường gặp trong dịp lễ như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người, xe quá tải và tình trạng dừng đỗ không đúng quy định.

Tin liên quan

Xử phạt tài xế không có giấy phép lái xe, ‘nhồi nhét’ quá số người quy định

Xử phạt tài xế không có giấy phép lái xe, ‘nhồi nhét’ quá số người quy định

Thời điểm kiểm tra, tài xế xe khách không có giấy phép lái xe, xe khách loại 29 chỗ nhưng "nhồi nhét" lên tới 45 người. Lực lượng CSGT tỉnh Hải Dương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này.

Đà Nẵng: Ngăn chặn 57 xe nhồi nhét khách sau tết

Khám phá thêm chủ đề

Nhồi nhét Trạm CSGT Suối Tre Đồng Nai nhồi nhét khách CSGT Đồng Nai nồng độ cồn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận