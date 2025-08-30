Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Truy tìm phương tiện gây tai nạn khiến nam sinh tử vong rồi rời khỏi hiện trường

H.Linh
H.Linh
30/08/2025 13:03 GMT+7

Một nam sinh lớp 6 bị cán tử vong trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, nhưng các phương tiện liên quan vụ tai nạn "biến mất" khỏi hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang điều tra truy tìm các phương tiện liên quan.

Sáng 30.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang điều tra truy tìm phương tiện (một ô tô, một xe máy) liên quan vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong trên quốc lộ 1.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 29.8 trên quốc lộ 1, đoạn Km 1637 qua thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (xã Phan Hiệp, H.Bắc Bình, Bình Thuận cũ).

Theo người dân địa phương, xe máy BS 86B2 - 651.00 do L.H.K. ( xã Bắc Bình) điều khiển, chở theo sau em H.P.T. (học sinh lớp 6).

Theo người dân, xe máy này khi đến địa điểm trên thì nghi va chạm với xe máy khác lưu thông cùng chiều. Va chạm làm xe máy do K. điều khiển ngã xuống đường. Em T. ngồi sau bị té văng ra đường thì nghi bị mộtô tô đang lưu thông trên quốc lộ cán qua. Sau đó, ô tô này rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, em T. tử vong tại chỗ, nhưng các phương tiện gây ra vụ tai nạn "biến mất" khỏi hiện trường.

Lâm Đồng: Ô tô biến mất sau tai nạn khiến nam sinh lớp 6 tử vong - Ảnh 1.

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 6 tử vong

ẢNH: C.T.V.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và trích xuất camera xung quanh để truy xét các phương tiện liên quan.

Công an Lâm Đồng đang tiến hành xác minh, điều tra cũng như truy tìm các phương tiện liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 6 tử vong trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Bắc Bình.

Tin liên quan

Tai nạn giao thông thương tâm trong mưa, cháu bé 2 tuổi tử vong

Tai nạn giao thông thương tâm trong mưa, cháu bé 2 tuổi tử vong

Công an trích xuất camera an ninh nhà dân trên đường Lê Đức Anh để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông thương tâm, khiến cháu bé 2 tuổi tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong tai nạn Lâm Đồng nam sinh tử vong gây tai nạn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận