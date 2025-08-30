Truy tìm phương tiện gây tai nạn khiến nam sinh tử vong rồi rời khỏi hiện trường

Sáng 30.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang điều tra truy tìm phương tiện (một ô tô, một xe máy) liên quan vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong trên quốc lộ 1.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 29.8 trên quốc lộ 1, đoạn Km 1637 qua thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (xã Phan Hiệp, H.Bắc Bình, Bình Thuận cũ).

Theo người dân địa phương, xe máy BS 86B2 - 651.00 do L.H.K. (ở xã Bắc Bình) điều khiển, chở theo sau em H.P.T. (học sinh lớp 6).

Theo người dân, xe máy này khi đến địa điểm trên thì nghi va chạm với xe máy khác lưu thông cùng chiều. Va chạm làm xe máy do K. điều khiển ngã xuống đường. Em T. ngồi sau bị té văng ra đường thì nghi bị mộtô tô đang lưu thông trên quốc lộ cán qua. Sau đó, ô tô này rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, em T. tử vong tại chỗ, nhưng các phương tiện gây ra vụ tai nạn "biến mất" khỏi hiện trường.

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 6 tử vong ẢNH: C.T.V.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và trích xuất camera xung quanh để truy xét các phương tiện liên quan.

Công an Lâm Đồng đang tiến hành xác minh, điều tra cũng như truy tìm các phương tiện liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 6 tử vong trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Bắc Bình.