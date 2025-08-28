Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe đầu kéo gặp nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tài xế tử vong

Quế Hà
Quế Hà
28/08/2025 11:29 GMT+7

Rạng sáng nay 28.8, hai xe đầu kéo chạy cùng chiều từ phía Bắc vào Nam, trên cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây đã tông nhau khiến 1 tài xế tử vong.

Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng nay 28.8, đoạn Km26, thuộc xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng (H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũ).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe đầu kéo biển kiểm soát 75H lưu thông hướng bắc - nam đã va chạm vào đuôi xe đầu kéo cùng chiều phía trước mang biển kiểm soát 36H.

- Ảnh 1.

Chiếc xe biển số 75 chạy phía sau bị móp méo, biến dạng và tài xế xe này tử vong

ẢNH: Q.H

Vụ tai nạn xảy ra làm phần cabin của xe đầu kéo 75H bị móp méo, biến dạng. Tài xế và phụ xe của xe đầu kéo 75H được xe cứu thương đưa đi Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Tuy nhiên, tài xế Lê Kim Dệt (40 tuổi, trú TP.Huế) đã tử vong. Phụ xe xây xát nhẹ đang được sơ tại bệnh viện.

Xe đầu kéo gặp nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tài xế tử vong - Ảnh 2.

Chiếc xe biển số Thanh Hóa bị nạn sáng nay trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

ẢNH: Q.H

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục Cảnh sát Giao thông đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và đặt báo hiệu cảnh báo.

Do vụ tai nạn xảy ra, nút giao Hàm Kiệm vào cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã được đóng theo chiều vào TP.HCM cho tới thời điểm 7 giờ ngày 28.8 mới mở. Các phương tiện từ Phan Thiết đi TP.HCM phải lưu thông theo tuyến QL1.

Sáng nay (28.8), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Khám phá thêm chủ đề

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xe đầu kéo tai nạn giao thông Cục Cảnh sát giao thông Lâm Đồng
