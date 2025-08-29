Lâm Đồng: Đường nghìn tỉ ven biển Bình Thuận cũ vẫn bế tắc do vướng mỏ titan

Theo báo cáo của Ban Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Sở Xây dựng Lâm Đồng, các dự án giao thông trọng điểm (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ) như đường ven biển ĐT719B - Kê Gà, đường Hòn Lan - Tân Hải và cầu Văn Thánh (bắc qua sông Cà Ty) vẫn chậm tiến độ do chưa tháo gỡ được "nút thắt" mặt bằng.

Không có bóng dáng thi công trên công trường

Theo đó, dự án đường 719B - Kê Gà hiện không có đơn vị thi công nào trên công trường, do không có mặt bằng. Tuyến đường Hòn Lan - Tân Hải có mặt bằng, nhưng do nhà thầu gặp khó khăn về tài chính, nên cũng không triển khai thi công trên công trường.

Với cầu Văn Thánh, qua kiểm tra chiều 28.8, Sở Xây dựng cho biết công trình mới thi công thêm một nhịp dẫn với 13 dầm; các mố, dầm trên mặt sông cơ bản hoàn thành nhưng hai bên đường dẫn vào cầu vẫn chưa có mặt bằng.

Đại diện UBND phường Bình Thuận cho biết, hiện vẫn còn 13 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do chưa thống nhất giá hỗ trợ và phương án di dời.

Toàn cảnh mỏ titan Suối Nhum của Công ty Tân Quang Cường chưa giải phóng mặt bằng để bàn giao cho tuyến đường ven biển ĐT719B - Kê Gà ẢNH: QUỐC HANH

Đối với đường ĐT719B - Kê Gà, vướng mắc lớn nhất là mỏ titan Suối Nhum của Công ty Tân Quang Cường. Trong 4 khu vực thuộc dự án, hiện còn 2 khu vực chưa khai thác xong. Sau khi hoàn tất khai thác, chủ mỏ phải trình Bộ NN-MT làm thủ tục hoàn thổ trước khi bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tuy nhiên, việc này đang triển khai rất chậm. UBND tỉnh đã nhiều lần hối thúc các sở, ngành phối hợp doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất thủ tục, nhưng tiến độ vẫn ì ạch.

Đối với đường Hòn Lan - Tân Hải, đại diện UBND xã Tân Thành, phường Tiến Thành và phường La Gi cho biết, còn một số hộ dân chưa thống nhất giá hỗ trợ, bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng. Địa phương đang vận động bàn giao mặt bằng, nếu cuối tháng 10 không bàn giao sẽ xây dựng phương án cưỡng chế.

Cầu Văn Thánh thi công chậm do không có mặt bằng ẢNH: QUỐC HANH

Chạy nước rút cho các dự án giao thông

Sau khi nghe các sở, ngành và địa phương báo cáo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải không hài lòng với tiến độ các dự án như đường ĐT719B, cầu Văn Thánh, đường Hòn Lan - Tân Hải.

Ông Hải phê bình các xã, phường cử không đúng thành phần dự họp, nên không nắm trúng vấn đề cần báo cáo; phê bình Ban Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thực hiện quy trình một số khâu rất chậm, mà đúng ra phải "chạy việc" nhanh hơn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương ngay sau khi nghỉ lễ 2.9, phải bắt tay ngay vào việc đốc thúc bàn giao mặt bằng cho các dự án trên.

Đối với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho dự án đường Hòn Lan - Tân Hải, ông Nguyễn Hồng Hải đề nghị các xã, phường phải bàn giao trước ngày 30.10; đến cuối năm 2025, quyết tâm giải ngân đạt kế hoạch 100% với tuyến đường Hòn Lan - Tân Hải.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì họp thúc đẩy các dự án chậm tiến độ tại phòng họp của UBND tỉnh Bình Thuận cũ, chiều 29.8 ẢNH: QUỐC HANH

Đối với dự án cầu Văn Thánh, phường Bình Thuận phối hợp Ban Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh lên phương án bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 9.

Đối với chủ đầu tư mỏ titan của Công ty Tân Quang Cường, ông Hải yêu cầu cần tiến hành thủ tục hoàn thổ sớm để bàn giao mặt bằng cho dự án ngay trong tháng 10 (đối với khu vực số 4). Các khu vực còn lại phải tiến hành hoàn thổ, đóng cửa mỏ để bàn giao mặt bằng cho tỉnh trước tháng 2.2026.

Các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Thuận cũ đang rơi vào bế tắc vì thiếu mặt bằng, đặc biệt tuyến ven biển ĐT719B - Kê Gà (hơn 1.200 tỉ đồng) liên tục chậm tiến độ do vướng mỏ titan. Trước khi sáp nhập, tỉnh Bình Thuận kỳ vọng các dự án này hoàn thành sẽ tạo cú hích lớn cho kinh tế ven biển, nhất là du lịch phía nam.



