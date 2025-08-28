Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sau 2 tháng khởi công vẫn chưa 'nhúc nhích'

Chiều 28.8, HĐND tỉnh Lâm Đồng (khóa X) tổ chức kỳ họp thứ 3, để xem xét quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND; ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã khởi công nhưng chưa triển khai thực hiện.

Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cho biết dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã khởi công nhưng chưa triển khai thực hiện ẢNH: LÂM VIÊN

Tại kỳ họp, ông Trần Hồng Thái, thông tin tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2025 của tỉnh tiếp tục phát triển tích cực. Trong đó, sản xuất nông nghiệp đảm bảo, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi được kiểm soát; công nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định; xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 2,1 tỉ USD.

Bên cạnh đó, ông Thái cho biết tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm còn thấp, chỉ đạt 33,7% so với kế hoạch. Nhiều dự án trên địa bàn chậm triển khai do vướng giải phóng mặt bằng.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thảo luận, xem xét, thống nhất biểu quyết thông qua 14 nghị quyết. ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Trần Hồng Thái đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và các cấp, các ngành triển khai ngay các nghị quyết vừa được thông qua; triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án lớn ngoài ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ kiện toàn nhân sự các ban quản lý dự án để tiếp nhận các nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn tổ chức lại đơn vị hành chính; triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của các dự án lớn, dự án trọng điểm.

Quản lý 41 dự án chỉ giải ngân được 4,4%

Cùng ngày, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án số 1 (khu vực tỉnh Lâm Đồng cũ) và các sở, ngành, các địa phương để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tiến độ các dự án đầu tư.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án số 1 ẢNH: NN

Ban Quản lý Dự án số 1 cho biết Ban đang quản lý 41 dự án, với 29 dự án được bố trí vốn trong năm. Tổng giá trị giải ngân đến nay là hơn 144/3.281 tỉ đồng, đạt 4,4%. Trong đó, các dự án xây dựng cơ bản 142,6/961,7 tỉ đồng (đạt tỷ lệ 14,84%). Ngân sách Trung ương bố trí 78,9/407,3 tỉ đồng (đạt tỷ lệ 19,38%).

Đáng chú ý, dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương chưa được bố trí vốn trong năm. Dự án hồ chứa nước Ta Hoét (H.Đức Trọng cũ) hiện tạm ngưng thi công do vướng mắc đền bù; dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đã được phê duyệt, đang rà soát hồ sơ mời thầu; dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp đã giải ngân đạt 32,8%...

Ngoài ra, có hàng loạt dự án khác đang vướng giải phóng mặt bằng vì nhiều nguyên nhân; trong đó, nguyên nhân chính người dân không đồng thuận với giá đền bù, thủ tục hành chính phức tạp. Xin đơn cử như dự án xây dựng tuyến đường ĐT.729; dự án nâng cấp tuyến đường ĐT.721; dự án nâng cấp đường Cam Ly - Phước Thành; dự án xây dựng đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn…

Ban Quản lý Dự án số 1 cho biết thêm, một số dự án thiếu vốn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Một số quy định, quy chế chưa phù hợp với thực tế, gây khó khăn cho quá trình triển khai. Ban này kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bố trí vốn, và hoàn thiện các thủ tục pháp lý; xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ông Võ Ngọc Hiệp phân tích và chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, phê bình Ban Quản lý Dự án số 1 chưa quyết liệt thúc đẩy thi công trên công trường, chưa bám sát công trình, chưa chủ động báo cáo lãnh đạo tỉnh để tháo gỡ các vướng mắc, dẫn đến giải ngân vốn đầu tư các dự án đạt tỷ lệ thấp.

Ông Hiệp giao Ban Quản lý Dự án số 1 lập hồ sơ điều chỉnh đối với các dự án có thay đổi sau khi sáp nhập; tiếp tục triển khai tốt các hoạt động, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trong quá trình triển khai dự án.



