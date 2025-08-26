Lâm Đồng: Có nhà dân trong vùng dự án 'sập tới nơi' nhưng không được sửa chữa

Một số dự án gặp khó khăn 'chưa gỡ được'

Báo cáo với Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Phan Đức Thanh, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Ban 2) cho biết, hiện nay có tất cả 149 dự án mà ban này đang làm chủ đầu tư (bao gồm cả các ban cấp huyện cũ trước sáp nhập).

Về cơ bản, theo ông Thanh, các dự án đều đúng với tiến độ giải ngân mà tỉnh giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án gặp khó khăn "chưa gỡ được" như dự án chung cư sông Cà Ty, dự án kè sông Cà Ty, dự án giai đoạn 2 - Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, dự án công viên Hùng Vương, nhà tang lễ.

Theo báo cáo, khó khăn nhất hiện nay là còn khoảng 60 hộ dân nằm trong vùng dự án chung cư Cà Ty chưa giải quyết dứt khoát về đền bù giải tỏa.

Đại diện Ban 2 cho biết, trong dự án sông Cà Ty chỉ có 15 hộ dân có đất hợp pháp (có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất), số hộ này chia lô, bán cho khoảng 60 người dân khác. Nhiều nhà xây dựng trên đất nông nghiệp không đủ điều kiện để đền bù, chỉ hỗ trợ di dời nhà cửa.

Một số dự án khác rất chậm như dự án xây dựng nhà tang lễ (ở TP.Phan Thiết cũ), nhà hỏa táng (ở xã Lương Sơn, H.Bắc Bình cũ, nay là xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng) đều vướng do đất đai, chậm từ khâu giải phóng mặt bằng.

Dự án chung cư Cà Ty chậm tiến độ, chưa được tháo gỡ kịp thời ẢNH; QUẾ HÀ

Hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án vào tháng 1.2026

Sau khi nghe báo cáo tiến độ và những vướng mắc, khó khăn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu Ban 2 phối hợp tốt hơn nữa với Sở Tài chính, Sở VH-TT-DL, Sở NN-MT và Sở Xây dựng, tập trung tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng.

Ông Minh lưu ý, những dự án có vướng đất của người dân thì phải phối hợp với xã, phường tiến hành họp dân lấy ý kiến, thậm chí phải đối thoại với dân để đảm bảo chắc chắn tính pháp lý, tránh khiếu nại về sau.

Ông Nguyễn Minh cho biết ông từng đi thực tế kiểm tra dự án chung cư Cà Ty, "gặp người dân giữa trưa nắng", họ đề nghị có chính sách thỏa đáng để họ có nơi ở mới, nhường đất cho dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án do Ban 2 làm chủ đầu tư ẢNH: QUẾ HÀ

Đối với dự án nhà tang lễ và dự án Bệnh viện đa khoa Bình Thuận (mở rộng giai đoạn 2), là những dự án liên quan đến cuộc sống rất nhiều hộ dân, ông Nguyễn Minh nhấn mạnh: "Khi triển khai dự án, phải làm cho người dân vui mừng khi thấy dự án ấy mang lại hiệu quả, ý nghĩa cho cộng đồng".

Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng kể, ông gặp những trường hợp gia đình hai, ba thế hệ sống trong vùng dự án nhưng nhà cửa hư hỏng, "sập tới nơi rồi" nhưng không được sửa chữa, trong khi dự án thì triển khai rất chậm. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh yêu cầu Ban 2 phải phối hợp với các địa phương quản lý tốt đất đai đã giải phóng mặt bằng, đã đền bù thành đất sạch, không để người dân tái lấn chiếm, xây nhà cửa trong vùng dự án.

Đối với dự án Nhà hát Bình Thuận (đường Nguyễn Tất Thành, P.Phan Thiết), Phó chủ tịch Nguyễn Minh cơ bản thống nhất với Ban 2 việc xây dựng bổ sung hàng rào mềm xung quanh Nhà hát để bảo vệ và tạo cảnh quan sạch đẹp cho công trình.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh giao nhiệm vụ các sở ngành, hỗ trợ Ban 2 phấn đấu đến cuối tháng 1.2026, phải hoàn thành kế hoạch 100% giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án này.