Lâm Đồng: Đổi mới, bứt phá để phát triển

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình vào trưa nay 20.8.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: HỮU TRI

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá, dù mới thành lập hơn một tháng nhưng Đảng bộ UBND tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, vận hành ổn định và kịp thời tham mưu nhiều chương trình thiết thực, trong đó có mô hình "tôi làm cán bộ xã" và các tổ công tác lưu động giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, thay mặt Tỉnh ủy tặng đại hội bức trướng "dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển" ẢNH : HỮU TRI

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nêu 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Trong đó chú trọng ổn định công tác nhân sự, đoàn kết, kỷ cương, cụ thể hóa các chương trình, định hướng của các cấp để tháo gỡ khó khăn cho hạ tầng du lịch, năng lượng tái tạo và nông nghiệp. Tiếp theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực, phát huy đội ngũ cán bộ với "6 tư duy cốt lõi" và phong trào "Bình dân học vụ số". Phải đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở, kiểm tra giám sát tốt, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành thảo luận ẢNH: HỮU TRI

Tập trung các nguồn lực cho các công trình trọng điểm

Phát biểu bế mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh ba điểm thành công lớn của đại hội: Thứ nhất, đại hội đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, đổi mới, thống nhất ý chí và hành động. Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình sau sáp nhập, từ đó xây dựng phương hướng sát thực tiễn. Đồng thời đại hội cũng đã thống nhất thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Nghị quyết và Chương trình hành động, trong đó xác định ba khâu đột phá chiến lược, tập trung nguồn lực chủ yếu cho các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu bế mạc đại hội ẢNH : HỮU TRI

Ông Hồ Văn Mười khẳng định, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành khóa mới sẽ sớm ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trong đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh 5 vấn đề cốt lõi của Đảng bộ UBND tỉnh phải tập trung giải quyết trong thời gian tới. Theo đó, phải xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống chính quyền hiệu lực hiệu quả, cán bộ đảng viên gương mẫu, dám nghĩ, dám làm. Trong phát triển kinh tế, cần chú trọng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chú trọng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và nền công nghiệp chế biến sâu với hạ tầng đồng bộ, khuyến khích kinh tế tư nhân, khởi nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ mới ẢNH: HỮU TRI

Về văn hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh đến sự phát triển yếu tố văn hóa đa dạng, phong phú của Lâm Đồng, gắn văn hóa với phát triển du lịch, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ông Hồ Văn Mười cũng nhấn mạnh đến yếu tố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng; triển khai nghị quyết một cách thực chất, mau chóng tháo gỡ các "điểm nghẽn" để đưa chính sách đi vào cuộc sống.