Khách sạn tại Hà Nội 'cháy' phòng trước lễ A80

Đặt phòng giữ chỗ trước 2 tháng

Dù có người thân ở Hà Nội, song dịp lễ 2.9 này gia đình chị Nguyễn Thị Trà My ở Thanh Hóa lại lựa chọn khách sạn ở khu vực P.Cửa Nam (Hà Nội) cho tiện xem diễu binh, diễu hành.

Để tìm được vị trí đẹp, gần điểm ăn uống, vui chơi, từ tháng 7, vợ chồng chị đã lên mạng tìm kiếm các khách sạn 2 - 3 sao quanh khu vực trung tâm, nơi dự kiến có các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

"Nhà người thân của chúng tôi ở P.Hoàng Mai, cách trung tâm khá xa, ngày lễ tắc đường, cấm xe, gọi taxi cũng rất khó, chưa kể giá cả tăng cao. Vì vậy, chúng tôi đi theo nhóm bạn gồm 4 gia đình, đặt 2 đêm tại một khách sạn vừa gần Lăng Bác, vừa gần phố cổ cho tiện việc đi lại", chị My chia sẻ.

Các khách sạn có mức giá trên dưới 2 triệu đồng/phòng gần như "cháy" phòng dịp lễ 2.9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Trà My cho biết, giá phòng đặt đầu tháng 7 là 3,5 triệu đồng/2 đêm, nhưng một người bạn của chị đặt phòng đầu tháng 8 giá đã tăng lên 4 triệu đồng/2 đêm.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, kỳ nghỉ Quốc khánh 2.9 năm nay kéo dài 4 ngày với nhiều hoạt động sôi động đang tạo nên làn sóng du lịch đổ về Hà Nội. Lượng khách đặt phòng tại các cơ sở lưu trú ở thủ đô dịp đại lễ A80 tăng khoảng 40 - 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khảo sát giá phòng tại các khách sạn khu vực phố cổ Hà Nội từ các ngày 29.8 - 2.9 cho thấy, giá phòng khách sạn 2 - 3 sao từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/đêm; phòng khách sạn 4 sao giá 3 - 4,5 triệu đồng/đêm, tăng 20 - 30% so với ngày thường.

Ở phân khúc khách sạn 5 sao giá từ 4 - 7 triệu đồng/đêm. Tuy nhiên, các khách sạn hầu như đã kín phòng. Trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến, giá lưu trú dịp lễ tại các khách sạn 3 - 4 sao ở trung tâm Hà Nội đang cao hơn 35 - 50% so với ngày thường.

Anh Trần Thanh Tùng, chủ chuỗi khách sạn Trang Trang Boutique, cho biết cả 3 khách sạn trong hệ thống ở phố cổ Hà Nội đều đã kín khách.

"Giá phòng của chúng tôi đang bán cho dịp lễ từ 1,5 - 3 triệu đồng/phòng. Khách đặt nhiều nhất bắt đầu từ đầu tháng 8, gần 100 phòng đến nay đã kín 95%. Đây có thể nói là một trong những dịp đông khách đặt phòng nhất từ trước đến giờ", anh Tùng thông tin.

Không chỉ khách sạn ở khu vực phố cổ, các khách sạn gần các tuyến phố diễu binh, diễu hành cũng đã "cháy" phòng. Anh Nguyễn Tiến Vinh, nhân viên lễ tân khách sạn La Passion Clascic (phố Phan Đình Phùng) cho hay: "Sở dĩ khách sạn của chúng tôi cháy phòng sớm vì nằm ngay trên con phố đẹp nhất để check in mùa thu Hà Nội. Cạnh đó, khách hàng có thể vừa đi bộ đến quảng trường Ba Đình, vừa có thể đến phố cổ".

Còn chị Đinh Bích Hạnh, phụ trách đặt phòng khách sạn Mường Thanh Hà Nội Center, tiết lộ: "Sau khi có thông tin diễu binh, diễu hành, nhiều khách hàng đã đặt phòng ngay từ đầu tháng 6 để giữ chỗ. Khách đặt phòng chủ yếu là khách gia đình hoặc đi theo nhóm. Hiện hệ thống chỉ còn phòng trống ở khách sạn khu vực Linh Đàm, Hà Đông".

Cho rằng dịp 2.9 cả Hà Nội sẽ là một sân khấu lớn, ông Nguyễn Công Hoan, Tổng giám đốc Flamingo Redtours, lưu ý không nhất thiết phải đặt phòng tại phố cổ hay trung tâm Hà Nội, vừa quá tải, vừa đắt.

"Các đoàn diễu binh, diễu hành chia làm 7 hướng đi qua các tuyến phố, do đó khách du lịch có thể cân nhắc tìm kiếm các khách sạn ở các khu vực Kim Mã, Giảng Võ, Long Biên… Khách đi theo nhóm gia đình nên cân nhắc đặt phòng sớm, tránh trường hợp sát ngày không còn phòng, giá cả tăng cao", ông Hoan khuyến cáo.

Coi chừng lừa đảo đặt phòng qua mạng

Đi liền với nhu cầu đặt phòng khách sạn dịp 2.9 tăng cao là sự gia tăng các chiêu thức lừa đảo để chiếm đoạt tiền của du khách. Theo Công an TP.Hà Nội, từ đầu tháng 7 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận 20 đơn trình báo của các nạn nhân với tổng số tiền chiếm đoạt trên 6 tỉ đồng liên quan đến lừa đảo đặt phòng qua mạng.

Thủ đoạn của các đối tượng này là lập fanpage và website có tên, hình ảnh, thông tin liên hệ giống hệt khách sạn thật, sau đó thuê chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt theo dõi, đăng bài bán phòng, chương trình du lịch với giá hấp dẫn kèm theo các bình luận "ảo" để tạo uy tín, tiếp cận người dùng. Khi người dùng liên hệ, chúng yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng để "giữ chỗ", sau đó cắt liên lạc với "khách" ngay khi nhận được tiền.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, có hiện tượng đối tượng lừa đảo còn yêu cầu bị hại tải app giả mạo để "định danh xác minh chính chủ ví điện tử", làm thủ tục rút tiền và yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền thêm để làm lệnh rút. Khi lệnh chuyển tiền đã thực hiện, đối tượng chặn toàn bộ liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin fanpage, cảnh giác với những quảng cáo đặt phòng với mức giá quá rẻ so với thị trường, thực hiện so sánh mức giá trên các nền tảng khác nhau để đảm bảo tính hợp lý, chỉ nên đặt phòng qua các nền tảng uy tín.

Người dân không làm theo các yêu cầu, hướng dẫn chuyển tiền cho các đối tượng vì những lý do như sai cú pháp nhắn tin, bị treo tiền trên hệ thống...

Tuyệt đối không tải xuống các ứng dụng lạ hay ấn vào các đường link không xác định từ bên thứ ba. Khi nhận thông tin qua mạng xã hội, người dân cần kiểm tra kỹ đường dẫn, số điện thoại và xác minh lại bằng cách liên hệ trực tiếp với cơ sở lưu trú. Không chuyển khoản đặt cọc vào tài khoản cá nhân không rõ danh tính.