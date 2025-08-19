Thủ tướng: Sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước

Tự tin làm tiếp những công trình thế kỷ như đường sắt tốc độ cao

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vinh dự và tự hào, xúc động cùng Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân trên cả nước dự lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo Thủ tướng, nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống lịch sử, quá khứ oai hùng của cha ông, của dân tộc ta; nhìn lại để càng thêm trân quý và hiểu được giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất; nhìn lại để càng thêm trân trọng và biết ơn sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, các anh hùng, liệt sĩ của dân tộc; nhìn lại để tiến xa hơn, trở nên mạnh mẽ, kiêu hãnh và vững tin hơn vào tương lai của dân tộc trong kỷ nguyên mới; nhìn lại để tự tin, để làm tiếp những công trình thế kỷ như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị Hà Nội, TP.HCM...

Trong 250 công trình, dự án khánh thành, khởi công hôm nay có 89 dự án, công trình được khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 220.000 tỉ đồng. Riêng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia có quy mô 90 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng, được hoàn thành chỉ trong 10 tháng, hứa hẹn là không gian góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành dịch vụ công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của Việt Nam.

161 dự án, công trình được khởi công mới với quy mô đầu tư khoảng 1,06 triệu tỉ đồng. Đặc biệt, có 22 dự án nhà ở xã hội được khởi công với hàng chục nghìn căn hộ. Ngoài ra, phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với hơn 334.000 căn được hoàn thành đã trở thành "công trình quốc gia đặc biệt".

Người đứng đầu Chính phủ thông tin, tổng số vốn đầu tư cho 250 công trình, dự án nói trên chỉ có khoảng 37% là vốn nhà nước, còn lại khoảng 63% là vốn đầu tư tư nhân. Vốn đầu tư được trải dài trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

"Các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" hạ tầng quốc gia, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo đột phá về kết nối kinh tế, kết nối vùng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước...", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ ẢNH: ĐÌNH HUY

Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng, mỗi công trình hôm nay sẽ tiếp tục là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam "độc lập - tự do - hòa bình - thống nhất - hội nhập - hùng cường - phồn vinh - văn minh - thịnh vượng".

"Hy vọng chúng ta sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước Việt Nam được bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới và ngưỡng mộ; thêm nhiều không gian văn hóa - xã hội sáng tạo để nhân dân được thụ hưởng ngày càng nhiều", Thủ tướng bày tỏ.

Triển khai các dự án trên tinh thần "3 có" và "2 không"

Để nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng các công trình, dự án đã khánh thành hôm nay bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Các địa phương khai thác tối đa lợi thế của các dự án để đầu tư quy hoạch, phát triển không gian, hạ tầng mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của người dân, nhất là các gia đình đã nhường đất cho dự án.

Các cấp, ngành đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực để "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" và tăng cường kiểm tra, giám sát. Tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà cho người dân và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia ẢNH: ĐÌNH HUY

Triển khai các dự án trên tinh thần "3 có" và "2 không", trong đó "3 có" là có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và "2 không" là không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân.

"Trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là khi gặp khó khăn, vướng mắc thì cần nêu cao tinh thần đoàn kết, "tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó" và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý, giải quyết", Thủ tướng nhấn mạnh.

Với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp", mỗi cá nhân, chủ thể tham gia dự án phải phát huy tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, chủ động, kịp thời, không trông chờ, ỷ lại, đổi mới phong cách, phương pháp, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Chúng ta tin tưởng rằng, trong một không khí đặc biệt, với khí thế hào hùng đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, chúng ta sẽ tạo nên những thành quả, những công trình có ý nghĩa và tính chất đặc biệt; tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng 2 con số vào những năm tiếp theo, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra", Thủ tướng khẳng định.