Lâm Đồng: Báo cáo 'gỡ vướng' 6 dự án điện gió chồng lấn quy hoạch

Đã khắc phục được 18/40 nội dung khuyết điểm, vướng mắc

Để kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo việc thực hiện kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra (UBKT T.Ư) đối với tỉnh Đắk Nông (cũ).

Ngay sau khi UBKT T.Ư ban hành Thông báo số 826 (ngày 15.11.2024) về kết luận giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông cũ đã ban hành Kế hoạch số 200 và UBND tỉnh có Kế hoạch số 879 chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm mà Thông báo số 826 của UBKT T.Ư đã nêu.

Dự án điện gió tại tỉnh Đắk Nông (cũ) ẢNH: T.X

Theo báo cáo của Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng (báo cáo ngày 5.8), trong số 40 nội dung được Thông báo số 826 của UBKT T.Ư nêu ra, Ban Cán sự đảng và UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) đã khắc phục được 18 nội dung.

Các nội dung còn lại vẫn đang trong quá trình tiến hành khắc phục. Cụ thể, các sai phạm tại 6 nhà máy điện gió Nam Bình 1, Đắk Hòa, Asia Đắk Song 1, Đắk N'Drung 1, 2, 3; kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (lần 3) bổ sung chưa được phê duyệt; khắc phục sai phạm trong chồng lấn Quy hoạch điện và Quy hoạch bô xít chưa được xử lý.

Báo cáo của Sở NN-MT Lâm Đồng (ban hành ngày 5.8) cho rằng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 233, ngày 10.12.2024 tại phiên họp thường kỳ tháng 11.2024 đã có chủ trương, phương hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án điện năng lượng tái tạo.

Dự án bô xít Nhân Cơ ở Đắk Nông (cũ) ẢNH: HỮU TÚ

Báo cáo số 321 (ngày 12.12.2024), Bộ Công thương cũng đã đưa ra quan điểm, nguyên tắc, giải pháp và thẩm quyền giải quyết các vướng mắc ở các dự án năng lượng tái tạo.

Đồng thời, Bộ Công thương cũng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 934) về việc ban hành bổ sung, cập nhật kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (lần 3).

Trong đó, báo cáo của Bộ Công thương nêu rõ việc thực hiện Nghị quyết 233 của Chính phủ là: "Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội giữa việc thực hiện các quy hoạch và thực hiện dự án để điều chỉnh quy hoạch bị chồng lấn phù hợp và thực hiện đồng thời cả dự án điện năng lượng tái tạo và quy hoạch có liên quan (còn gọi là lưỡng dụng quy hoạch)".

Hiện nay, các chủ dự án điện (6 nhà máy điện gió nêu trên) đang hoàn thiện việc lập hồ sơ đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 233 của Chính phủ trong việc thực hiện các dự án điện gió, đồng thời với việc khai thác khoáng sản bô xít và đã được Bộ Công thương, Bộ NN-MT có văn bản phúc đáp.

Sở Công thương cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) có báo cáo Chính phủ xem xét theo hướng ưu tiên các dự án năng lượng tái tạo. Đồng thời, sớm điều chỉnh vị trí 6 dự án điện đang chồng lấn với quy hoạch khai thác bô xít.

Một dự án kinh tế - xã hội của Đắk Nông (cũ) trong diện giám sát ẢNH: HỮU TÚ

Xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản

Liên quan đến nội dung kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản ở tỉnh Đắk Nông (cũ) được nêu trong Thông báo số 826 của UBKT T.Ư, trong đó có các sai phạm xảy ra tại Công ty CP khoáng sản xây dựng và thương mại FICO Đắk Nông; Công ty TNHH MTV Hải Khánh Ngân; Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản Phước Lộc; Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Sài Gòn - Đắk Nông.

Tuy nhiên, ngày 20.12.2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 2709 thanh tra chuyên đề về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng, trong đó có tỉnh Đắk Nông.

Do vậy, để tránh sự trùng lắp với các đơn vị khai thác khoáng sản nằm trong kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) đã kiến nghị đoàn Thanh tra Chính phủ không tiến hành thanh tra đối với các dự án ở Đắk Nông.

Các nội dung trong Thông báo 826 của UBKT T.Ư liên quan đến sai phạm, vướng mắc đã và đang được khắc phục ẢNH: HỮU TÚ

Trong trường hợp Thanh tra Chính phủ không thanh tra, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra hoặc Sở NN-MT sẽ tiến hành kiểm tra. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) cũng đã thu hồi một số dự án khoáng sản khác hoặc không gia hạn.

Liên quan đến việc xây dựng giá cho thuê đất và sử dụng hạ tầng trong KCN Nhân Cơ, hiện nay, pháp luật về giá, pháp luật về phí, lệ phí không quy định thẩm quyền UBND tỉnh trong việc xây dựng giá cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng trong KCN (không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và không thuộc danh mục phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí).

Do đó, việc triển khai thực hiện nội dung nêu trên tại thời điểm hiện nay là không có cơ sở. Qua buổi làm việc trực tiếp với Bộ Tài chính trong cuộc họp ngày 13.2.2025 tại Hà Nội thì Bộ Tài chính cho biết, đang xây dựng dự thảo nghị định quy định chung việc quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghệ cao.

Trên cơ sở đó, các cơ quan tham mưu của Đắk Nông (cũ) đã đề xuất bỏ nội dung nêu trên ra khỏi kế hoạch khắc phục sai phạm, vướng mắc trong Thông báo 826 của UBKT T.Ư.

Sau khi nghị định mới được ban hành, UBND tỉnh sẽ triển khai các nội dung có liên quan cho phù hợp với quy định mới. Các nội dung khác vẫn đang được UBND tỉnh Lâm Đồng (sau sáp nhập) tiếp thu và chỉ đạo, tháo gỡ khắc phục liên quan đến các khuyết điểm sai phạm tại Đắk Nông (cũ).