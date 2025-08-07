Lâm Đồng báo cáo khắc phục sai phạm tại các dự án 'nóng' ở Bình Thuận cũ

Ngày 7.8, Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có báo cáo về việc khắc phục những sai phạm, tồn tại ở các dự án đã được UBKT T.Ư có kết luận thuộc khu vực tỉnh Bình Thuận cũ.

Dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn, Biển Quê Hương, Huy Hoàng đã khắc phục xong

Tại thông báo số 252-TB/UBKTTW ngày 17.3.2022 của UBKT T.Ư về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) nhiệm kỳ 2015 - 2020 có kết luận, tại các dự án Trường Mầm non Lê Quý Đôn; dự án khu đô thị công viên Huy Hoàng (đều ở TP.Phan Thiết cũ), dự án Biển Quê Hương (H.Hàm Thuận Nam cũ), có tổng cộng 8 nội dung cần phải khắc phục theo yêu cầu trong kết luận trên. Các dự án này cũng đã được Cơ quan CSĐT của Bộ Công an thông báo "không có dấu hiệu tội phạm".

Sau khi nhận được báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũ (báo cáo ngày 15.8.2024), ngày 4.11.2024, UBKT T.Ư đã có công văn cơ bản đồng ý với những khắc phục của tỉnh Bình Thuận cũ tại 3 dự án nêu trên.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho bay flycam thực địa dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn ngày 22.4.2022 để phục vụ điều tra ẢNH: Q.H

Cũng theo Sở NN-MT Lâm Đồng, ngoài công văn của UBKT T.Ư đồng ý với nội dung khắc phục thì Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng có thông báo kết quả điều tra, xác minh "không có dấu hiệu tội phạm" tại các dự án trên.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bình Thuận cũ tiếp tục giao các sở ngành theo dõi, giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư 3 dự án nêu trên (nếu có).

Tân Việt Phát chưa nộp 45,3 tỉ đồng vào ngân sách theo bản án

Theo Sở NN-MT Lâm Đồng, liên quan đến các sai phạm tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (P.Phú Hài, TP.Phan Thiết cũ), bản án số 199/2023/HS-ST ngày 17.5.2023 của TAND TP.Hà Nội, tuyên yêu cầu Công ty cổ phần Tân Việt Phát nộp 45,3 tỉ đồng đồng vào ngân sách Nhà nước tỉnh Bình Thuận.

Ngày 9.4.2025, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) đã có công văn số 1426, giao Cục THADS tỉnh Bình Thuận có thông báo cho Công ty cổ phần Tân Việt Phát, chậm nhất đến tháng 4.2025 phải nộp 45,3 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước theo quyết định của bản án.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an và đại diện Viện KSND tối cao đang so sánh bản đồ tại vị trí 3 lô đất của dự án Tân Việt Phát 2 sáng ngày 14.1.2022 ẢNH: Q.H

Tuy nhiên, quá trình xác minh để chuẩn bị cho việc cưỡng chế số tiền trên, Cục THADS tỉnh Bình Thuận cũ xác định Công ty cổ phần Tân Việt Phát có 89 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ); trong đó, 23 giấy chứng nhận QSDĐ đang thế chấp tại ngân hàng; 47 giấy QSDĐ đã chuyển nhượng và 19 QSDĐ chưa biết thông tin ở đâu. Đơn vị đã yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh báo cáo về thông tin các giấy chứng nhận QSDĐ còn lại của Công ty cổ phần Tân Việt Phát để có cơ sở cưỡng chế thực hiện bản án.

Đối với các sai phạm mà kết luận của UBKT T.Ư nêu ra tại dự án Khai thác mỏ quặng sa khoáng titan - zircon khu vực Mũi Đá 1 của Công ty Cát Tường (P.Phú Hài, TP.Phan Thiết và TT.Phú Long, H.Hàm Thuận Bắc cũ), Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Thuận cũ đã có báo cáo về 2 nội dung mà đoàn kiểm tra phát hiện sai phạm. Đó là "chấp thuận chủ trương đầu tư không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất" và "chưa xác định số tiền bồi thường chủ đầu tư nộp để hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng".

Liên quan đến 2 nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo khắc phục xong và tiếp tục các thủ tục để dự án đi vào hoạt động.

Theo Sở NN-MT Lâm Đồng, đối với dự án Khu đô thị du lịch Biển Phan Thiết, có 5 nội dung được yêu cầu phải khắc phục, trong đó có 3 nội dung đã được UBND tỉnh Bình Thuận cũ chỉ đạo khắc phục hoàn chỉnh, còn 2 nội dung đang tiến hành.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành đo đạc thực địa tại dự án Hamubay ẢNH: QUẾ HÀ

Theo đó, vụ án xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch Biển Phan Thiết đã được TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử (từ ngày 17-21.1.2025), bản án số 72/2025/HSST ngày 21.1.2025 của tòa cho rằng, đối với nội dung "vi phạm không bố trí 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội", Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định "chưa có căn cứ xem xét, xử lý hình sự đối với hành vi không bố trí 20% quỹ đất dành cho nhà ở xã hội trong phạm vi dự án".

Đối với nội dung "xác định giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất không đủ căn cứ, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước". Báo cáo của Sở NN-MT Lâm Đồng cho biết, TAND TP.Hà Nội xác nhận số tiền thất thoát tại dự án là hơn 308 tỉ đồng đã được nộp để khắc phục hậu quả. Bản án hiện đã có hiệu lực pháp luật và Cục THADS TP.Hà Nội đã có thông báo trả lại số tiền này cho ngân sách tỉnh Bình Thuận cũ.

Chủ rừng dầu Hồng Liêm đã nộp phạt hơn 3 tỉ đồng

Đối với dự án Bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh, trồng và phát triển thực vật rừng dầu, một số loài động vật quý hiếm (nhóm B, IIB) và thông thường (còn gọi là rừng dầu Hồng Liêm, do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư), có 4 nội dung mà đoàn kiểm tra yêu cầu khắc phục. UBND tỉnh Bình Thuận cũ đã chỉ đạo khắc phục được 2 nội dung, còn 2 nội dung đang tiến hành, yêu cầu phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm diện tích 6,3 ha trong rừng dầu Hồng Liêm.

Hươu cao cổ được tập đoàn Rạng Đông nuôi thả tự nhiên trong rừng dầu Hồng Liêm (ảnh chụp ngày 27.7.2025) ẢNH; QUẾ HÀ

Ngày 6.1.2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có thông báo, xác định dự án rừng dầu Hồng Liêm "không có dấu hiệu tội phạm trong quá trình triển khai, thực hiện".

Tương tự, tại dự án Lấn biển và bố trí dân cư, chỉnh trang đô thị P.Đức Long, TP.Phan Thiết cũ (còn gọi dự án Hamubay của Công ty TNHH Trường Phúc Hải) có 11 nội dung phải khắc phục, đến nay đã hoàn thành 6 nội dung, 5 nội dung đang tiếp tục. Đây là dự án cũng đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định "hành vi không cấu thành tội phạm".

Giao đất cho doanh nghiệp vượt 5,6 ha tại dự án Summerland Liên quan đến các sai phạm tại Khu đô thị dịch vụ du lịch Summerland tại P.Phú Hài, TP.Phan Thiết cũ của Công ty TNHH đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết, có nội dung: "Dự án Summerlan đã nâng tổng diện tích đất của dự án từ 258.353 m² lên 315.344 m² dẫn đến thay đổi cơ cấu sử dụng đất thương phẩm từ 103.341 m² lên 160.289 m² (tăng 56.948 m²). Dự án Khu đô thị dịch vụ du lịch Summerland tại P.Phú Hài, TP.Phan Thiết cũ của Công ty TNHH đầu tư Hưng Lộc Phát được giao vượt diện tích 5,6 ha ẢNH: QUẾ HÀ Sở NN-MT đã rà soát để tham mưu cho UBND tỉnh Bình Thuận cũ theo 2 hướng. Thứ nhất, là tính tiền giá đất diện tích tăng thêm 56.948 m² so với diện tích mà chủ đầu tư đấu giá trúng. Thứ hai, là điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết cho đúng với diện tích mà chủ đầu tư trúng đấu giá. Ngày 16.6.2025, Sở NN-MT Bình Thuận cũng đã có công văn tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận chọn phương án điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết xây dựng dự án.











