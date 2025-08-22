Lâm Đồng: Cơ quan nào giám định sức khỏe cán bộ nghỉ trước tuổi theo Nghị định 178?

Công văn của Sở Nội vụ Lâm Đồng gửi Sở Y tế cho biết, các hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc cho công chức, viên chức nghỉ theo chế độ Nghị định 178, có nêu: Ưu tiên quan tâm giải quyết các trường hợp có sức khỏe không đảm bảo, do ốm đau (có giấy xác nhận của cơ quan y tế, hoặc có xác nhận của bảo hiểm xã hội) nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đề nghị Sở Y tế có văn bản giải thích cơ quan y tế ở đây là cơ quan nào có chức năng xác nhận sức khỏe người lao động.

Sở Y tế cho biết, trên địa bàn tỉnh có Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Lâm Đồng, có chức năng giám định sức khỏe để nghỉ chế độ. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BYT (ngày 16.11.2015) của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quy định chức năng nhiệm vụ của cơ sở này là: Giám định và giám định lại tổn thương cơ thể do chấn thương và các nguyên nhân khác (chỉ xác định tỷ lệ phần trăm (%) sức khỏe suy giảm, chứ không kết luận đủ hay không đủ sức khỏe).

Mặt khác, theo quy định tại khoản 3 điều 16 của Thông tư 25/2025/TTBYT ngày 30.6.2025, của Bộ Y tế về việc quy định khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chứ không quy định hồ sơ giám định xác nhận nội dung sức khỏe không đảm bảo do ốm đau, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trung tâm hành chính công tỉnh Lâm Đồng, nơi có trụ sở Sở Nội vụ và Sở Y tế Lâm Đồng làm việc ẢNH: LÂM VIÊN

Tại công văn trao đổi ngày 18.8, Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết, các trường hợp nghỉ theo Nghị định 178 do ốm đau, sức khỏe không đảm bảo nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đơn vị chỉ giải quyết các trường hợp xác định sức khỏe không đảm bảo khi cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận điều này; đồng thời, cơ quan, đơn vị đánh giá, sàng lọc, xác nhận sức khỏe không đảm bảo nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều này có nghĩa là những trường hợp nghỉ chế độ theo Nghị định 178 do sức khỏe yếu, ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Tuy nhiên, cơ sở y tế nào có thẩm quyền để xác nhận việc này cho người lao động thì hiện Sở Y tế và Sở Nội vụ Lâm Đồng vẫn chưa có sự thống nhất.

Nhiều lần gửi đơn xin nghỉ theo Nghị định 178 nhưng không được duyệt

Bà Nguyễn Thị B.L (54 tuổi) cư trú tại P.Hàm Thắng (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ), là công chức đang công tác tại Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa có đơn gửi lãnh đạo tỉnh và Sở Xây dựng Lâm Đồng trình bày những bức xúc của mình sau khi đã 3 lần làm đơn xin nghỉ theo quy định tại Nghị định 178 (và sửa đổi tại Nghị định 67). Bà B.L trình bày trong đơn, sau khi nghiên cứu các quy định thì biết bà được nghỉ theo Nghị định 178 là có cơ sở vì phải chịu sự tác động sau sáp nhập. Theo bà B.L, ngày 4.3.2025 bà đã có đơn xin nghỉ gửi Sở Xây dựng (thuộc Bình Thuận cũ), sau đó lãnh đạo sở này gửi đơn đến Sở Nội vụ (Bình Thuận cũ) nhưng không được Sở Nội vụ chấp nhận.

Ngày 13.6, bà B.L lại tiếp tục có đơn gửi cơ quan xin nghỉ theo Nghị định 178, được Sở Xây dựng đồng ý và gửi đơn đến Sở Nội vụ, nhưng Sở Nội vụ (Bình Thuận cũ) vẫn không chấp nhận nhưng không nêu lý do.

Sở Xây dựng Bình Thuận cũ, nay là Sở Xây dựng Lâm Đồng, nơi bà B.L đang công tác ẢNH: QUẾ HÀ

Ngày 20 và 25.6, bà B.L lại có đơn gửi lãnh đạo tỉnh Bình Thuận (cũ) xin được nghỉ hưu theo Nghị định 178 từ ngày 1.7, nhưng không được giải quyết và không được trả lời vì sao.

Ngày 7.7 (sau khi Bình Thuận đã sáp nhập với Lâm Đồng thành tỉnh Lâm Đồng mới), bà B.L lại có đơn xin nghỉ kể từ ngày 1.8, được Sở Xây dựng Lâm Đồng (mới) đồng ý và có văn bản gửi Sở Nội vụ. Sau đó, Sở Nội vụ có thông báo số 290 nêu 151 hồ sơ chưa đủ điều kiện xem xét nghỉ theo nghị định 178, trong đó có tên bà B.L.

Bà B.L bức xúc: "Sở Nội vụ cho rằng cán bộ, công chức giữ chức vụ trước sáp nhập (cấp huyện và xã) là đối tượng được xem xét nghỉ theo Nghị định 178 vì phải chịu tác động trực tiếp sau sáp nhập là không có cơ sở", bà B.L cho biết.

Bà B.L cho biết bà có thời gian công tác trên 30 năm 8 tháng, đã 54 tuổi (còn thời gian công tác dưới 5 năm) là đủ điều kiện được nghỉ theo Nghị định 178.

Trước đó, ngày 21.8, trả lời PV Thanh Niên liên quan đến các trường hợp chưa được nghỉ hưu sớm theo quy định tại Nghị định 178, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng Đỗ Văn Chung, cho biết so với số biên chế tổng thể của một số sở, ngành tỉnh thì còn thiếu so với quy định. Đối với cán bộ quản lý thì tùy từng trường hợp, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét; đối với công chức, viên chức (không giữ chức vụ quản lý bị dôi dư - PV) thì chưa đủ điều kiện để giải quyết theo Nghị định 178 lúc này, nhưng vẫn giải quyết theo các nghị định khác theo quy định hiện hành (như Nghị định 154, Nghị định 170). Ông Đỗ Văn Chung khẳng định "giá trị tuyệt đối của Nghị định 178 là rất lớn, nếu chưa rõ ràng thì chưa thể giải quyết". Hiện nay một số sở ngành sau sáp nhập còn thiếu nhân sự. Đối với cán bộ ở xã, có xã dôi dư sẽ xem xét, nhưng đối với xã còn thiếu thì cũng không xem xét cho nghỉ theo Nghị định 178. Cho nên, chỉ trình xem xét những trường hợp đã có tên trong đề án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.



