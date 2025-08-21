Lâm Đồng: Chưa giải quyết cho nghỉ theo Nghị định 178 những người không giữ chức vụ

Theo công văn của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng (ký ngày 18.8) hiện nay các sở, ngành, địa phương đã hoàn thành việc đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Sở Nội vụ đang khẩn trương thẩm định thành phần hồ để đảm bảo tiến độ theo Kết luận số 183-KL/TW ngày 1.8.2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Trụ sở UBND P.Xuân Hương- Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Sở Nội vụ trao đổi lại với các sở, ngành, địa phương một số nội dung liên quan đến các trường hợp giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP như sau.

Đối với các trường hợp hồ sơ đảm bảo tính pháp lý, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt nếu là cán bộ quản lý sẽ áp dụng tại điểm g, khoản 1, Điều 2 của Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 67); đây là những người chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp bộ máy khi tổng số cán bộ cấp quản lý nhiều hơn so với quy định.

Tuy nhiên, nếu là cán bộ quản lý nhưng đơn vị đó không chịu sự tác động của việc sắp xếp bộ máy thì không xem xét.

Xem xét, giải quyết các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 Nghị định số 178/2024/NĐ CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị khi tổng số lượng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cao hơn so với quy định (nếu thấp hơn so với quy định thì không phải là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy).

Đối với cán bộ cấp xã (trước sáp nhập) nếu đã được cấp thẩm quyền xem xét, thống nhất nghỉ chế độ theo Nghị định số 178 thì thuộc diện trình xem xét giải quyết.

Đối với cán bộ cấp huyện, xã đã được bố trí ở cấp xã mới, nhưng nếu có văn bản thể hiện đã có tên trong đề án sắp xếp, đúng quy định, nhưng chưa được giải quyết thì thuộc diện tiếp tục trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trung tâm hành chính công tỉnh Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Đối với nhân viên hợp đồng, hỗ trợ, phục vụ, Sở Nội vụ căn cứ vào văn bản số 4177, ngày 23.6.2025 của Bộ Nội vụ, lấy ví dụ: Sau sắp xếp, cơ quan có 5 xe, nhưng có 6 tài xế thì sẽ xem xét giải quyết 1 tài xế nghỉ theo Nghị định số 178/2024/NĐ.

Trong trường hợp tài xế thứ 6 đã theo xe về phục vụ xã thì không thuộc diện giải quyết nghỉ theo nghị định 178.

Đối với các trường hợp sức khỏe không đảm bảo, ảnh hưởng đến kết quả nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ cho biết chỉ xem xét các trường hợp có xác nhận của cơ quan bảo hiểm y tế, hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền.

Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng tổng biên chế toàn tỉnh, nhất là các sở ngành hiện còn thiếu biên chế ẢNH: QUẾ HÀ

Trường hợp nào chưa đủ cơ sở pháp lý trình tỉnh phê duyệt ?

Sở Nội vụ Lâm Đồng viện dẫn điểm c, khoản 5 của công văn số 4177, ngày 23.6.2025 của Bộ Nội vụ nêu: Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, số biên chế có mặt thấp hơn khung biên chế theo quy định của cấp có thẩm quyền thì chỉ xem xét, giải quyết nghỉ việc đối với những trường hợp không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoặc không đủ tiêu chuẩn cán bộ, công chức (cấp xã mới).

Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết, hiện nay khung tiêu chí xác định biên chế chưa được ban hành; tổng số biên chế chưa được cấp có thẩm quyền giao cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp xã.

Đối với biên chế cấp xã mới, hiện nay có xã dư biên chế, nhưng lại có nhiều xã còn thiếu ẢNH: QUẾ HÀ

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng tiêu chí đánh giá và thực hiện đánh giá sàng lọc theo hướng dẫn tại Công văn số 429/UBND (của UBND tỉnh Lâm Đồng) chưa đúng với tình hình thực tế.

"Nhiều trường hợp trong thời gian 3 năm gần nhất, đều được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có năm hoàn thành xuất sắc, trong khi thời gian tỉnh Lâm Đồng (sau sắp xếp) vận hành đến nay chưa được 2 tháng. Với thời gian này chưa thể đánh giá đúng, đầy đủ kết quả nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nhưng hầu hết cơ quan, đơn vị và địa phương vẫn đánh giá các trường hợp này "không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ" là không phù hợp".

Trung tâm hành chính công của P.Mũi Né, sau sáp nhập ẢNH: QUẾ HÀ

Mặt khác, Sở Nội vụ Lâm Đồng cho rằng qua các báo cáo kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các sở, ngành, địa phương đều cho rằng hiện nay nguồn nhân lực còn thiếu, bố trí chưa đảm bảo đầy đủ theo vị trí việc làm, cần sắp xếp, kiện toàn, bố trí lại, tăng cường, điều động ở nhiều vị trí đang cần và thiếu, nhất là ở cấp xã.

Do vậy, những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được cơ quan, đơn vị và địa phương đánh giá "không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ" như trình bày trên là chưa đủ cơ sở để trình UBND tỉnh cho nghỉ theo nghị định 178.

Chiều ngày 21.8, trả lời PV Thanh Niên, giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng Đỗ Văn Chung cho biết, so với số biên chế tổng thể của tỉnh thì còn thiếu so với quy định. Đối với cán bộ quản lý thì tùy từng trường hợp, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét; đối với công chức, viên chức (không giữ chức vụ quản lý bị dôi dư- PV) thì chưa đủ điều kiện để giải quyết theo Nghị định 178 lúc này, nhưng vẫn giải quyết theo các nghị định khác theo quy định hiện hành (như nghị định 154, 170). Cũng theo ông Đỗ Văn Chung, "giá trị tuyệt đối của nghị định 178 là rất lớn, nếu chưa chưa rõ ràng thì chưa thể giải quyết". Hiện nay một số sở ngành sau sáp nhập còn thiếu nhân sự. Đối với cán bộ ở xã, có xã dôi dư sẽ xem xét, nhưng đối với xã còn thiếu thì cũng không xem xét cho nghỉ theo nghị định 178. Cho nên, chỉ trình xem xét những trường hợp đã có tên trong đề án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.



