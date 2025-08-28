Gỡ 'nút thắt' cho dự án Cảng hàng không Phan Thiết

"Nút thắt" của dự án Cảng hàng không Phan Thiết (sân bay Phan Thiết), từng nhiều lần làm chậm tiến độ hạng BOT, không tìm được nhà đầu tư. Đến cuối tháng 7 vừa qua, một công ty con của tập đoàn Sun Group đã gửi văn bản đến UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất được tái khởi động các hạng mục dân dụng theo hình thức đầu tư - kinh doanh (không phải hình thức đầu tư BOT).

Sau buổi trực tiếp đi khảo sát dự án vào ngày 27.7, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã giao các sở, ngành thẩm định đề xuất để trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư. Đây được coi là bước ngoặt lớn sau nhiều năm dự án bị đình trệ.

Đoàn khảo sát của tỉnh Lâm Đồng do Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười dẫn đầu khảo sát sân bay Phan Thiết hôm 27.7 ẢNH: QUỐC HANH

Sân bay Phan Thiết được quy hoạch từ năm 2013 với diện tích 543 ha, tiêu chuẩn cấp 4C, sau đó điều chỉnh, nâng cấp lên cấp 4E, là sân bay lưỡng dụng phục vụ cả quân sự và dân sự.

Tuy nhiên, theo luật, các hạng mục quân sự do Bộ Quốc phòng đầu tư không thể hợp tác với các doanh nghiệp dân sự để khai thác, dùng chung.

Điều này là một trong các nguyên nhân khiến dự án BOT hạng mục dân dụng bế tắc nhiều năm nay.

Đại diện nhà đầu tư báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phương án đầu tư các dự án ven biển, trong đó có hạng mục đầu tư dân dụng của sân bay Phan Thiết ẢNH: QUỐC HANH

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Chính phủ đã phê duyệt cho phép các hạng mục do Bộ Quốc phòng xây dựng như đường băng, đường lăn, đài dẫn bay và hạ tầng phụ trợ được dùng chung cho mục đích khai thác dân dụng ở sân bay Phan Thiết.

Quyết định này được ví như "cởi trói", mở đường cho nhà đầu tư triển khai đồng bộ các hạng mục dân dụng nhằm tái khởi động dự án.

Sân bay Phan Thiết (ở xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết cũ, nay là P.Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) được khởi công ngày 18.1.2015. Dự án đã được Bộ Quốc phòng đầu tư đường băng dài 3.050 m, có thể tiếp nhận máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Hiện nay đường băng đã được khai thác, phục vụ cho nhiệm vụ bay huấn luyện quân sự.

Các hạng mục do Bộ Quốc phòng đầu tư trong sân bay Phan Thiết sẽ đồng thời phục vụ cho hoạt động bay dân dụng ẢNH: QUỐC HANH

Nhưng còn nhà ga hành khách dự kiến công suất 2 triệu lượt khách/năm (vận tải 10.000 tấn hàng hóa) vẫn chưa được xây dựng, đến thời điểm này.

Ngày 19.8 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khánh thành tuyến đường nối vào sân bay Phan Thiết (dài 3,6 km) nguồn vốn 117 tỉ đồng.

Trước đây, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) kỳ vọng, khi đưa vào khai thác, sân bay Phan Thiết sẽ mở các đường bay kết nối TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Vân Đồn để thúc đẩy kinh tế, trong đó chủ yếu khai thác phát triển du lịch.

Với vị trí cửa ngõ du lịch Nam Trung bộ, dự án Cảng hàng không Phan Thiết được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, thu hút du khách và mở hướng xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản đặc trưng của địa phương.