Mẹ chở con gái đến trường nhập học gặp tai nạn khiến cả hai tử vong

Ngày 3.9, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp Công an TP.HCM giải quyết hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Dương Thị Mười, khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 55 cùng ngày, trên đường Dương Thị Mười đoạn qua giao lộ Trương Thị Hoa, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ), TP.HCM xảy ra tai nạn giữa xe tải biển số 89H - 024.xx và xe máy (chưa rõ biển số). Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua trích xuất camera an ninh nhà dân cho thấy, thời điểm trên, xe máy do người phụ nữ điều khiển chở theo người nữ khác, lưu thông cùng chiều xe tải trên đường Dương Thị Mười, hướng từ đường Nguyễn Ảnh Thủ về đường Đông Bắc.

Khi gần đến giao lộ đường Dương Thị Mười - Trương Thị Hoa, người phụ nữ đang chuyển làn để qua đường thì xảy ra tai nạn với xe tải. Cả người và xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, đẩy đi một đoạn.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là bà P.T.T (46 tuổi) và con gái là T.N.T (18 tuổi, cùng quê Tây Ninh).

Theo người dân, bà T. đang trên đường chở con gái đi nhập học đại học thì không may xảy ra tai nạn thương tâm.

Đến 13 giờ cùng ngày, một đoạn đường Dương Thị Mười và Trương Thị Hoa vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, giải quyết hiện trường vụ tai nạn.