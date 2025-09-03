Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mẹ chở con gái đến trường nhập học gặp tai nạn khiến cả hai tử vong

Trần Kha
Trần Kha
03/09/2025 14:36 GMT+7

Một vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy vừa xảy ra trên đường Dương Thị Mười (TP.HCM) khiến 2 người tử vong.

Ngày 3.9, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp Công an TP.HCM giải quyết hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Dương Thị Mười, khiến 2 người tử vong.

Mẹ chở con gái đến trường nhập học gặp tai nạn khiến cả hai tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 55 cùng ngày, trên đường Dương Thị Mười đoạn qua giao lộ Trương Thị Hoa, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ), TP.HCM xảy ra tai nạn giữa xe tải biển số 89H - 024.xx và xe máy (chưa rõ biển số). Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua trích xuất camera an ninh nhà dân cho thấy, thời điểm trên, xe máy do người phụ nữ điều khiển chở theo người nữ khác, lưu thông cùng chiều xe tải trên đường Dương Thị Mười, hướng từ đường Nguyễn Ảnh Thủ về đường Đông Bắc.

Khi gần đến giao lộ đường Dương Thị Mười - Trương Thị Hoa, người phụ nữ đang chuyển làn để qua đường thì xảy ra tai nạn với xe tải. Cả người và xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, đẩy đi một đoạn.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là bà P.T.T (46 tuổi) và con gái là T.N.T (18 tuổi, cùng quê Tây Ninh).

Theo người dân, bà T. đang trên đường chở con gái đi nhập học đại học thì không may xảy ra tai nạn thương tâm.

Đến 13 giờ cùng ngày, một đoạn đường Dương Thị Mười và Trương Thị Hoa vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, giải quyết hiện trường vụ tai nạn.

Tin liên quan

Người phụ nữ tử nạn trên đường đến chỗ làm

Người phụ nữ tử nạn trên đường đến chỗ làm

Một vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy vừa xảy ra trên địa bàn xã Đông Thạnh (TP.HCM) khiến người phụ nữ tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn xe tải camera an ninh Xe máy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận