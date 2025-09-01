Xe máy xăng nhập khẩu ồ ạt giảm giá, khách mua được tặng kèm xe điện

Lộ trình chuyển đổi sang phương tiện xanh, thân thiện với môi trường đồng thời từng bước hạn chế xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe chạy bằng xăng, dầu) nhằm giảm khí thải ra môi trường của một số thành phố lớn như Hà Nội… đang tạo áp lực lớn đến việc sản xuất, kinh doanh xe máy xăng. Không chỉ các hãng xe máy đang sản xuất, phân phối sản phẩm tại Việt Nam, một số doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xe máy xăng nhập khẩu cũng đang vật lộn trong mớ hỗn độn khi sức mua chững lại, xe mới nhập về khó bán, nguy cơ tăng hàng tồn kho…

Cửa hàng kinh doanh xe máy xăng nhập khẩu đối mặt với nhiều khó khăn

Những năm trước đây, việc kinh doanh Xe máy nhập khẩu, chủ yếu là các dòng xe máy số, xe tay ga, xe côn tay, mô tô hai bánh… sử dụng động cơ xăng được xem là phân khúc thị trường ngách đồng thời còn được ví miếng bánh thị phần khá béo bở trên thị trường xe máy. Bởi khác với các mẫu mã được các hãng xe máy truyền thống như Honda, Yamaha, Suzuki… sản xuất đại trà và đã quá phổ biến tại Việt Nam. Xe máy nhập khẩu thường là các dòng xe mới, ít được phân phối chính hãng tại Việt Nam, mẫu mã mới lạ đồng thời lại gán cái mác xe nhập luôn tạo được sức hút với không ít khách hàng mua xe tại Việt Nam.

Đây cũng chính là động lực để các cửa hàng liên tục nhập về các mẫu mã mới ngay sau khi được trình làng, mở bán tại một số quốc gia như Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay thậm chí ở cả Nhật Bản, châu Âu… Phần lớn các mẫu mã xe máy xăng nhập khẩu vào Việt Nam thường không có giá niêm yết cố định, bởi tùy vào sự ưa chuộng của khách hàng, số lượng hay thương hiệu sẽ được bán theo giá thị trường. Đơn cử như một chiếc Honda Wave 125i nhập khẩu từ Thái Lan có kiểu dáng giống Honda Future 125Fi tại Việt Nam nhưng sau khi hoàn tất thông quan, kiểm định… được các cửa hàng "hét giá"lên tới gần cả trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, thị trường xe máy xăng nhập khẩu giờ đây đang thay đổi chóng mặt tạo ra không ít thách thức cho các đơn vị nhập khẩu, phân phối. Chỉ thị 20 được Chính phủ ban hành, trong đó vạch rõ lộ trình về việc cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại một số thành phố như Hà Nội, khiến mảng sản xuất, kinh doanh xe máy xăng trong đó có cả xe máy nhập khẩu như bị "dội gáo nước lạnh".

"Sức mua xe máy nhập khẩu bắt đầu chậm lại từ đầu tháng 7. Doanh số bắt đầu sụt giảm, đến nay khi tháng 8 dần khép lại số lượng xe máy bán ra vẫn thấp hơn khoảng 50% so với tháng trước đó". Chủ một cửa hàng kinh doanh xe máy nhập khẩu trên đường An Dương Vương, phường An Đông, TP.HCM chia sẻ.

Trong khi đó, trao đổi với Thanh Niên đại diện một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM cho biết: "Sức mua đang chậm lại trong những tuần trở lại đây. Các doanh nghiệp kinh doanh xe máy nhập khẩu đang đối mặt với không ít khó khăn khi doanh số giảm, trong khi các lô xe mới đặt hàng từ quý 2 cũng đang trên đường về".

Kế hoạch hạn chế và tiến tới cấm xe động cơ đốt trong trong lộ trình chuyển đổi sang phương tiện xanh của một số thành phố lớn như Hà Nội đã phần nào tác động đến tâm lý khách hàng. Không ít người tỏ ra e dè, chần chừ chưa đưa ra quyết định bởi lo ngại tương lai bất định của xe máy xăng.

Ồ ạt giảm giá, thậm chí mua xe máy xăng tặng kèm xe máy điện

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, một số cửa hàng kinh doanh xe máy xăng nhập khẩu đang nỗ lực níu kéo sức hút cho các mẫu mã xe máy số, xe tay ga, xe côn tay, mô tô… sử dụng động cơ đốt trong chạy bằng xăng, thông qua việc triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá bán.

Hai mẫu xe máy số phổ thông GPX Rock 110 và GPX PopZ 110 nhập khẩu từ Thái Lan hiện đang được nhà của hàng phân phối giảm giá bán từ 7 - 10 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về mức 19,9 triệu đồng. Trước đó, GPX Rock 110 được chào giá 26,9 triệu đồng, còn GPX PopZ 110 có giá lên tới 29,9 triệu đồng.

Các mẫu xe tay ga thương hiệu Ấn Độ, nhập khẩu từ Indonesia như TVS Ntorq 125 vốn có giá 32,9 - 35,9 triệu đồng, hiện cũng đang được các cửa hàng áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá từ 8 - 9 triệu đồng, tùy phiên bản. Mẫu xe tay ga TVS Callisto hướng đến nhóm khách hàng nữ cũng được giảm giá gần 10 triệu đồng, đưa giá thực tế về mức 20 - 25 triệu đồng.

Đáng chú ý, ngay cả những dòng xe máy xăng nhập khẩu từ Nhật Bản hay Ý vốn có số lượng giới hạn như Honda SH Vetro nhập từ Ý, Honda Super Cub 50 Final Edition hay Honda Super Cub 50 Hello Kitty… từng tạo sự chú ý khi mới về Việt Nam cũng đang được áp dụng ưu đãi khủng. Theo đó, chuỗi cửa hàng xe nhập khẩu Cub House, Cub Shop đang phân phối các mẫu xe này đang triển khai chương trình mua xe xăng, tặng kèm xe điện.

Cụ thể, khách hàng mua Honda SH Vetro tại thời điểm này sẽ được tặng kèm 1 chiếc xe điện Yadea Vekoo trị giá gần 15 triệu đồng. Trong khi đó, khách mua một trong hai mẫu xe Honda Super Cub 50 Final Edition hay Honda Super Cub 50 sẽ được cửa hàng áp dụng chương trình tặng kèm xe điện VinFast Motio trị giá 12 triệu đồng. Trường hợp khách hàng mua xe nhưng không muốn nhận xe máy điện tặng kèm có thể quy đổi ra mức giảm giá tương ứng.

Như vậy, cùng với xe máy sản xuất trong nước, có thể thấy một cuộc giảm giá rầm rộ đang được các cửa hàng kinh doanh xe máy xăng nhập khẩu triển khai với hàng loạt mẫu mã khác nhau để tạo sức hút với khách hàng. Với những khách hàng có ý định mua xe máy xăng nhập khẩu, đặc biệt các dòng xe mang tính độc, lạ có giá trị sưu tầm về sau, đây được xem là thời điểm thích hợp để xuống tiền.