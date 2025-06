Honda Super Cub Hello Kitty bản giới hạn về Việt Nam 40 xe

Theo Honda Nhật Bản, bản Honda Super Cub 50 Hello Kitty chỉ có vỏn vẹn 300 chiếc. Trong khi đó, bản Super Cub 110 Hello Kitty có số lượng xe xuất xưởng, phân phối ra thị trường 1.000 chiếc. Cả hai đều là phiên bản giới hạn đặc biệt, được các nhà thiết kế của Honda lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình nổi tiếng Hello Kitty, nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của chú mèo Hello Kitty vốn đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của bao thế hệ. Thậm chí, hình ảnh Hello Kitty còn trở thành phong cách thời trang được giới trẻ ưa chuộng