Xe máy nhập khẩu ồ ạt tràn về Việt Nam, lấn át xe lắp ráp trong nước

Không còn "lao dốc không phanh" như giai đoạn đầu năm 2024, bước sang năm 2025 những tín hiệu tích cực đang dần trở lại với thị trường xe máy Việt Nam. Nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá xe của các nhà sản xuất, phân phối… giúp sức mua tìm lại nhịp tăng trưởng. Tuy nhiên, theo chuyên trang thống kê dữ liệu xe máy toàn cầu - Motorcycles Data, tính đến tháng 2.2025 tổng doanh số bán xe máy tại Việt Nam đạt 464.194 xe, tức chỉ tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giới kinh doanh xe máy nhận định, sức mua tăng nhưng nhìn chung vẫn khá chậm, do một phần thiếu vắng các mẫu mã mới. Phần lớn xe máy mới trình làng tại Việt Nam trong suốt quý 1/2025 vừa qua là các mẫu xe máy nhập khẩu, do các cửa hàng không chính hãng nhập khẩu nhỏ lẻ, phân phối ra thị trường.

Phần lớn xe máy mới trình làng tại Việt Nam trong suốt quý 1/2025 vừa qua là các mẫu xe máy nhập khẩu Ảnh: B.H

Trong khi đó, theo tổng hợp của PV Thanh Niên, từ đầu năm đến nay số lượng xe máy lắp ráp trong nước được trình làng nếu không tính cả xe máy điện, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài một số mẫu mã được làm mới theo kiểu bổ sung màu sắc, tem mới như Honda SH, Yamaha PG-1 hay Honda Vision… còn lại chỉ có một vài cái tên được làm mới hoàn toàn như Piaggio Medley, Vespa Sprint Tech hay SYM Naga 150.

Nguyên nhân một phần xuất phát từ sức mua xe máy động cơ đốt trong tại Việt Nam đang có xu hướng chững lại. Bên cạnh đó, lượng hàng tồn kho với nhiều mẫu xe máy có xu hướng gia tăng khiến các nhà lắp ráp, sản xuất xe máy trong nước không mấy mặn mà với việc tung ra thị trường. Đáng chú ý, xu hướng xe máy điện tiếp tục phát triển để phục vụ nhu cầu chuyển đổi của người dân cũng khiến nhiều hãng xe máy truyền thống "cân nhắc" việc làm mới danh mục sản phẩm hay bổ sung mẫu mã mới ở mảng xe máy dùng động cơ đốt trong.

Khác với mảng xe máy lắp ráp, sản xuất trong nước, phân khúc xe máy nhập khẩu nguyên chiếc lại khá sôi động khi liên tục xuất hiện các mẫu mã mới thuộc nhiều phân khúc khác nhau.

Từ đầu năm 2025 đến nay đã có gần chục mẫu mã xe máy nhập khẩu gia nhập thị trường Việt Nam Ảnh: B.H

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ đầu năm 2025 đến nay đã có gần chục mẫu mã xe máy nhập khẩu gia nhập thị trường Việt Nam. Phần lớn trong số này là các mẫu mã nhập từ các quốc gia trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc cùng một số dòng xe cao cấp nhập từ châu Âu.

Trong đó, phân khúc xe tay ga chào đón mẫu Honda SH150i Sport Edition 2025 được một cửa hàng ở TP.HCM nhập về phân phối từ tháng 1.2025. Không lâu sau đó, Honda PCX 160 thế hệ mới, Honda Scoopy Hello Kitty hay Honda Scoopy 2025 cũng gia nhập thị trường Việt Nam. Mới đây nhất, phiên bản giới hạn Honda Giorno++ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition vốn chỉ mở bán tại Thái Lan cũng được một cửa hàng ở quận 5, TP.HCM nhập khẩu, phân phối.

Phân khúc xe máy số, xe côn tay… cũng chứng kiến những màn khuấy động của các dòng xe máy nhập khẩu. Cụ thể, vào tháng 2.2025 phiên bản giới hạn Yamaha Y16ZR 6MRO Limited Edition sản xuất tại Malaysia bất ngờ gia nhập thị trường Việt Nam. Đơn vị nhập khẩu phân phối mẫu xe này cho biết, chỉ đưa về được đúng 2 chiếc và đều đã có khách đặt mua.

Yamaha Y16ZR 6MRO Limited Edition sản xuất tại Malaysia bất ngờ gia nhập thị trường Việt Nam đúng 2 chiếc Ảnh: B.H

Tiếp nối, Yamaha Y16ZR 6MRO Limited Edition, tháng 3.2025 đến lượt bộ đôi Honda Wave 125 "Made in Malaysia" và Yamaha 135LC Fi gia nhập thị trường Việt Nam. Nếu như Honda Wave 125 "Made in Malaysia" được xem là người anh em song sinh với Honda Future 125FI khuấy động phân khúc xe máy số 125 cc, thì Yamaha 135LC Fi đánh dấu sự trở lại của dòng xe côn tay 135cc sau gần 10 năm biến mất tại thị trường Việt Nam.

Phân khúc xe côn tay phong cách cổ điển chứng kiến màn xuất hiện của Honda CGX150 nhập từ Trung Quốc. Mẫu xe này do liên doanh Wuyang - Honda tại Trung Quốc sản xuất phân phối, gia nhập thị trường Việt nam thông qua một cửa hàng xe máy không chính hãng với hai biến thể khác nhau, giá bán hơn 70 triệu đồng. Cùng với Honda CGX150, mới đây lô xe Yamaha XSR155 thuộc bản nâng cấp mới nhất, nhập khẩu từ Indonesia cũng vừa gia nhập thị trường Việt Nam.

Phần lớn xe các mẫu mã xe máy nhập khẩu về Việt Nam trong quý 1/2025 thường là các mẫu xe thuộc phiên bản giới hạn Ảnh: B.H

Anh Đ.H.L, chủ của một cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM cho biết, phần lớn xe các mẫu mã xe máy nhập khẩu về Việt Nam trong quý 1/2025 thường là các mẫu xe thuộc phiên bản giới hạn. Tức sản xuất với một số lượng nhất đinh. Các mẫu xe này thường hướng đến nhóm khách hàng thích các dòng xe độc, lạ để sưu tập. Do đó, không thể sánh được về doanh số với các mẫu xe máy phổ thông vốn được bán đại trà trên thị trường hiện nay.