Xe máy đục sửa số khung, số máy bị xử phạt thế nào?

Trên mỗi chiếc mô tô xe máy, số khung số máy (số động cơ) là một trong những thông số quan trọng để xác định nguồn gốc, mã hiệu cũng như được sử dụng để thực hiện giấy tờ, thủ tục đăng ký xe với cơ quan chức năng.

Chính vì vậy, ngoài việc được đóng, khắc trên vỏ động cơ (số máy) và khung xe (số khung); các thông số này còn được hiển thị trên giấy đăng ký xe. Đây cũng là những thông số quan trọng để cơ quan Công an quản lý việc đăng ký, mua bán, sang nhượng… phương tiện.

Tại Việt Nam, quy định về quản lý về số khung, số máy phương tiện của xe cũng được nêu rõ trong các văn bản luật. Cụ thể, theo khoản 3, điều 31, Thông tư số 79/2024/TT-BCA do Bộ Công an ban hành, nêu rõ:"Trong mọi trường hợp, việc đóng lại số máy, số khung đều phải do cơ quan đăng ký xe thực hiện".

Khoản 4, điều 31, Thông tư số 79/2024/TT-BCA cũng nêu rõ: "Xe có số máy, số khung bị cắt, hàn, tẩy xóa, đục sửa, đóng lại trái phép; nội dung quyết định tịch thu, biên bản tịch thu không xác định được số máy, số khung thì không giải quyết đăng ký xe".

Trong khi đó, các hành vi cắt, hàn, tẩy xoá, đục sửa, đóng lại trái phép số khung, số động cơ (số máy) cũng sẽ bị xử phạt. Cụ thể, theo điểm a, khoản 17, Điều 32, Nghị định 168/2024/NĐ-CP: "Các hành vi cắt, hàn, tẩy xoá, đục sửa, đóng lại trái phép số khung, số động cơ (số máy); đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, tẩy xoá, đục sửa, đóng lại trái phép số khung, số động cơ (số máy) tham gia giao thông" sẽ bị tịch thu phương tiện.

Yamaha đang triển khai đợt triệu hồi gần 160.000 xe để khắc phục vấn đề liên quan đến bề mặt đóng số động cơ Ảnh: Bá Hùng

Liên quan đến số khung, số máy mô tô xe máy. Mới đây, không ít người dùng xe máy Yamaha thuộc 33 phiên bản của 10 mẫu mã (gồm Jupiter, Latte, Lexi, Grande Nozza, Exciter, Freego, Janus, NVX, PG-1 và Sirus) cảm thấy hoang mang khi Yamaha Motor Việt Nam triển khai đợt triệu hồi để kiểm tra bề mặt đóng số động cơ. Các xe này được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 10.2021 đến 11.2024.

Trước đó, vào cuối tháng 1.2025 sau khi một số chủ xe Yamaha phản ánh về việc không thể đăng ký xe máy tại một số tỉnh do số khung bị chỉnh sửa, đục xóa. Yamaha Motor Việt Nam ngay sau đó đã vào cuộc kiểm tra, và xác định nguyên nhân là do trong quá trình đóng số động cơ, một số công nhân làm việc tại nhà máy đã có những hành động tự phát, bỏ qua công đoạn hủy vỏ động cơ bị lỗi đóng số và tự ý sửa chữa vỏ động cơ bị lỗi.

Về phương thức khắc phục các xe gặp vấn đề về số máy thuộc diện kiểm tra, triệu hồi. Ban đầu, trong văn bản gửi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (Yamaha Motor Việt Nam) nêu rõ: "Công ty sẽ thương thảo với khách hàng việc mua lại xe với các trường hợp được xác định là bị đóng lại số động cơ".

Thông tin được Yamaha Motor Việt Nam đăng tải trên trang thông tin chính thức của hãng đã có thay đổi về phương thức khắc phục

Tuy nhiên, đến tối ngày 5.3, thông tin được Yamaha Motor Việt Nam đăng tải trên trang thông tin chính thức của hãng đã có thay đổi về phương thức khắc phục: "Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam sẽ có phương án phù hợp đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và sự tuân thủ các quy định của Nhà nước".

Hiện tại, Yamaha Motor Việt Nam đang phối hợp cùng các đại lý, trạm dịch vụ ủy quyền chính thức của Yamaha Motor Việt Nam trên toàn quốc để triển khai chương trình triệu hồi.