Người phụ nữ tử nạn trên đường đến chỗ làm

Đến 11 giờ ngày 3.9, Công an xã Đông Thạnh cùng Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy xảy ra tại giao lộ đường Lê Văn Khương - Trịnh Thị Dối, khiến người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 23 cùng ngày, tại giao lộ Lê Văn Khương - Trịnh Thị Dối, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM xảy ra tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy. Hậu quả, vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua trích xuất camera an ninh nhà dân cho thấy, thời điểm trên, xe máy do người đàn ông điều khiển chở theo người phụ nữ, lưu thông cùng chiều xe đầu kéo trên đường Lê Văn Khương, hướng về đường Đặng Thúc Vịnh.

Khi đến giao lộ Lê Văn Khương - Trịnh Thị Đối, người đàn ông cho xe chạy chậm lại, định sang đường thì xe đầu kéo chạy gần kề phía sau đến va chạm, cán qua. Người phụ nữ tử vong tại chỗ, người đàn ông may mắn thoát nạn.

Theo người thân của người tử vong cho biết, nạn nhân tên L.T.N (60 tuổi), thuê trọ ở TP.HCM. Bà N. làm tạp vụ trong công ty. Sáng cùng ngày, bà N. được bạn làm chung công ty chở đi làm thì xảy ra tai nạn đau lòng này.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ, phương tiện nối đuôi kéo dài. Đến 11 giờ cùng ngày, vụ tai nạn mới được giải quyết xong, thi thể người phụ nữ được đưa đi khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra.



