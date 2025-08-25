Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai: Xe khách tông loạt xe máy, xe đạp điện đang dừng đèn đỏ

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/08/2025 09:54 GMT+7

Một chiếc xe khách bất ngờ tông vào 5 xe máy và 1 xe đạp điện đang dừng đèn đỏ tại ngã tư. Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương, nhiều người khác bị trầy xước nhẹ.

Ngày 25.8, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua KP.Tân Đồng 1, P.Bình Phước (Đồng Nai). Chiếc xe khách 29 chỗ bất ngờ tông hàng loạt phương tiện đang dừng đèn đỏ.

Đồng Nai: Xe khách tông hàng loạt xe máy, xe đạp điện đang dừng đèn đỏ- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, xe khách biển số 61F-009.19 chạy trên quốc lộ 14 theo hướng từ Lâm Đồng đi Tây Ninh. Khi đến ngã tư Đồng Xoài (TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ), xe khách bất ngờ  tông liên tiếp vào 5 xe máy và 1 xe đạp điện đang dừng chờ đèn đỏ.

Đồng Nai: Xe khách tông hàng loạt xe máy, xe đạp điện đang dừng đèn đỏ- Ảnh 2.

Xe máy, xe đạp điện nằm ngổn ngang trên đường

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cú va chạm liên hoàn khiến các phương tiện nằm ngổn ngang trên đường, trong đó có một xe máy chắn ngang đầu xe khách. May mắn, chỉ một người bị thương sau vụ tai nạn, một số người khác bị trầy xước nhẹ.

Nhận tin báo, Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.

Đồng Nai: Xe khách tông hàng loạt xe máy, xe đạp điện đang dừng đèn đỏ- Ảnh 3.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Qua kiểm tra, bước đầu xác định tài xế xe khách không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Xe khách lùa 5 xe máy đang dừng đèn đỏ, 5 người bị thương

Xe khách lùa 5 xe máy đang dừng đèn đỏ, 5 người bị thương

Xe khách bất ngờ lùa các xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước. Vụ tai nạn xảy ra ngay ngã tư cầu vượt Dầu Giây đang thi công. 5 người bị thương phải nhập viện.

Khám phá thêm chủ đề

dừng đèn đỏ lùa hàng loạt xe máy Đồng Nai Bình Phước Tai nạn liên hoàn CSGT nồng độ cồn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận