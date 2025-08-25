Đồng Nai: Xe khách tông loạt xe máy, xe đạp điện đang dừng đèn đỏ

Ngày 25.8, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua KP.Tân Đồng 1, P.Bình Phước (Đồng Nai). Chiếc xe khách 29 chỗ bất ngờ tông hàng loạt phương tiện đang dừng đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, xe khách biển số 61F-009.19 chạy trên quốc lộ 14 theo hướng từ Lâm Đồng đi Tây Ninh. Khi đến ngã tư Đồng Xoài (TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ), xe khách bất ngờ tông liên tiếp vào 5 xe máy và 1 xe đạp điện đang dừng chờ đèn đỏ.

Xe máy, xe đạp điện nằm ngổn ngang trên đường ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cú va chạm liên hoàn khiến các phương tiện nằm ngổn ngang trên đường, trong đó có một xe máy chắn ngang đầu xe khách. May mắn, chỉ một người bị thương sau vụ tai nạn, một số người khác bị trầy xước nhẹ.

Nhận tin báo, Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Qua kiểm tra, bước đầu xác định tài xế xe khách không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.