Bắt nghi phạm bán ma túy cho một người nước ngoài

Ngày 24.8, tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ một nghi phạm có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Nghi phạm cùng tang vật ma túy bị Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi bắt giữ ẢNH: T.THANH

Trước đó, lúc 12 giờ 15 ngày 23.8, tại một nhà nghỉ ở thôn Chiên Chiết, xã biên giới Bờ Y (Quảng Ngãi), Đội đặc nhiệm thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Đoàn đặc nhiệm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm), Đồn biên phòng Đắk Xú, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Đồn biên phòng Đắk Long, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an xã Bờ Y đã tổ chức mật phục, bắt quả tang Hà Văn Thơ (42 tuổi, trú thôn Đăk Ák, xã Đăk Long, Quảng Ngãi) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hà Văn Thơ khai nhận số ma túy trên là của mình, mang đi bán cho một người đàn ông quốc tịch Lào, nhưng không rõ nhân thân, lai lịch.

Hiện hồ sơ mua bán ma túy cùng nghi phạm Hà Văn Thơ đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.