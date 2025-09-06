Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Va chạm với xe thu gom rác, 1 học sinh tử vong

Hữu Tú
Hữu Tú
06/09/2025 19:03 GMT+7

Sau khi va chạm với xe thu gom rác trong khuôn viên trường nội trú ở Đắk Lắk, 1 học sinh lớp 6 không may tử vong.

Ngày 6.9, một lãnh đạo UBND P.Thành Nhất, Đắk Lắk (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ việc xe thu gom rác va chạm với 1 một học sinh lớp 6 khiến nạn nhân tử vong.

"Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra theo thẩm quyền", vị lãnh đạo này cho biết.

Va chạm với xe thu gom rác, 1 học sinh tử vong - Ảnh 1.

Va chạm với xe thu gom rác trong khuôn viên trường, 1 em học sinh lớp 6 tử vong

ẢNH: T.X

Theo thông tin ban đầu, ông V.A.S (41 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển ô tô mang BKS 47C-221.XX chở theo 2 nhân viên đi thu gom rác tại khuôn viên Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên (P.Thành Nhất).

Trong khi đang thu gom rác trong khuôn viên trường, xe thu gom rác nói trên đã va chạm với em T.M.T (học sinh lớp 6).

Lúc này, em T. đã được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, em T. đã tử vong sau đó.


tử vong học sinh va chạm cấp cứu Đắk Lắk
