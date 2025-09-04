Quảng Ngãi: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 người tử vong tại chỗ

Tối 4.9, Công an xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường Trì Bình - Cảng Dung Quất (đoạn qua thôn Bàu Chuốc). Vụ tai nạn xảy ra lúc 18 giờ 40 cùng ngày, khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ ẢNH: C.T.V.

Thời điểm trên, anh Trần Văn C. (22 tuổi, ở xã Ba Gia, Quảng Ngãi) điều khiển xe máy BS 76C - 165.57 chở theo anh Huỳnh Anh T. (30 tuổi, ở xã Hàm Tân, Lâm Đồng) di chuyển theo hướng đông - tây. Khi đến địa điểm trên, xe máy va quẹt với xe đạp do bà Lê Thị H. (chưa rõ năm sinh, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm, xe máy mất lái, va vào xe khách BS 60B - 053.31 do tài xế Nguyễn Anh T. (45 tuổi, ở xã Sơn Hạ, Quảng Ngãi) điều khiển, chạy hướng ngược lại.

Hậu quả, anh C. và anh T. tử vong tại chỗ. Bà H. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Quảng Nam (TP.Đà Nẵng).

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng công an và chức năng địa phương có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.