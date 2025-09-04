Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều quả đạn còn sót lại sau chiến tranh

Hải Phong
Hải Phong
04/09/2025 12:21 GMT+7

Người dân ở Quảng Ngãi phát hiện nhiều quả đạn còn sót lại sau chiến tranh nên đã báo cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Ngày 4.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Vin, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi), cho biết Công an xã này đã phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi) tiến hành thu gom, xử lý theo quy định 2 quả đạn còn sót lại sau chiến tranh. Số đạn này được người dân phát hiện tại thôn Trường Khay và thôn Đèo Gió (xã Sơn Hạ).

Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều quả đạn còn sót lại sau chiến tranh - Ảnh 1.

Người dân làm rẫy phát hiện 2 quả đạn

ẢNH: H.P

Ngày 2.9, người dân địa phương khi đi làm rẫy đã phát hiện 2 quả đạn và báo tin cho chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Hạ đã phân công lực lượng túc trực, cảnh giới, kịp thời khoanh vùng bảo vệ hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, 2 quả đạn này thuộc loại đạn cối. Trong đó, 1 quả nặng khoảng 5 kg và 1 quả nặng khoảng 2,5 kg.

Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều quả đạn còn sót lại sau chiến tranh - Ảnh 2.

Hai quả đạn cối được người dân phát hiện khi làm vườn

ẢNH: H.P

Trước đó, ngày 27.8, Ban Chỉ huy quân sự xã Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) nhận được tin báo của bà Trần Thị Hà (ở khu dân cư Bàu Giang, thôn La Hà Thạch Trận, xã Tư Nghĩa) về việc phát hiện 2 vật thể nghi đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh trong khu vườn của gia đình. Ban Chỉ huy quân sự xã đã tiến hành kiểm tra và xác định 2 vật thể này thuộc loại đạn cối đã lắp ngòi và trong tình trạng bị hoen gỉ.

Ban Chỉ huy quân sự xã Tư Nghĩa cùng lực lượng dân quân đã tổ chức cảnh giới, bảo vệ hiện trường; đồng thời khẩn trương liên hệ và phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Đức Phổ xử lý quả đạn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Tin liên quan

Bình Phước: Phát hoảng vì quả đạn súng cối treo trên cột điện

Bình Phước: Phát hoảng vì quả đạn súng cối treo trên cột điện

Một quả đạn súng cối còn nguyên khả năng phát nổ được người dân tỉnh Bình Phước phát hiện trên cột điện.

Khám phá thêm chủ đề

quả đạn đạn cối Quảng Ngãi thôn Đèo Gió phát hiện đạn cối Đức Phổ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận