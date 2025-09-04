Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều quả đạn còn sót lại sau chiến tranh

Ngày 4.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Vin, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi), cho biết Công an xã này đã phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi) tiến hành thu gom, xử lý theo quy định 2 quả đạn còn sót lại sau chiến tranh. Số đạn này được người dân phát hiện tại thôn Trường Khay và thôn Đèo Gió (xã Sơn Hạ).

Người dân làm rẫy phát hiện 2 quả đạn ẢNH: H.P

Ngày 2.9, người dân địa phương khi đi làm rẫy đã phát hiện 2 quả đạn và báo tin cho chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Hạ đã phân công lực lượng túc trực, cảnh giới, kịp thời khoanh vùng bảo vệ hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, 2 quả đạn này thuộc loại đạn cối. Trong đó, 1 quả nặng khoảng 5 kg và 1 quả nặng khoảng 2,5 kg.

Hai quả đạn cối được người dân phát hiện khi làm vườn ẢNH: H.P

Trước đó, ngày 27.8, Ban Chỉ huy quân sự xã Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) nhận được tin báo của bà Trần Thị Hà (ở khu dân cư Bàu Giang, thôn La Hà Thạch Trận, xã Tư Nghĩa) về việc phát hiện 2 vật thể nghi đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh trong khu vườn của gia đình. Ban Chỉ huy quân sự xã đã tiến hành kiểm tra và xác định 2 vật thể này thuộc loại đạn cối đã lắp ngòi và trong tình trạng bị hoen gỉ.

Ban Chỉ huy quân sự xã Tư Nghĩa cùng lực lượng dân quân đã tổ chức cảnh giới, bảo vệ hiện trường; đồng thời khẩn trương liên hệ và phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Đức Phổ xử lý quả đạn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.