Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Phường Diên Hồng mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Vũ Phượng
Vũ Phượng
29/08/2025 09:51 GMT+7

Khi đội quản lý trật tự đô thị ở quận, huyện ngừng hoạt động, tình trạng lấn chiếm vỉa hè phức tạp trở lại, phường Diên Hồng tổ chức ra quân mạnh tay xử lý hiện trạng này.

Sáng 29.8, phường Diên Hồng tổ chức lễ phát động ra quân tăng cường quản lý trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và tổng vệ sinh. Hoạt động này nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường thành công tốt đẹp và chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9.

TP.HCM: Phường Diên Hồng mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường - Ảnh 1.

Phường Diên Hồng ra quân tăng cường quản lý trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tham dự lễ phát động có ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường; trung tá Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng Công an phường Diên Hồng cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Bà Trương Thị Minh Hạnh, Phó chủ tịch UBND phường Diên Hồng cho biết, sau 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

TP.HCM: Phường Diên Hồng mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Minh Hạnh, Phó chủ tịch UBND phường Diên Hồng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đặc biệt, công tác quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường được nâng chất, mang lại cho phường diện mạo khang trang, sạch đẹp hơn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế: tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, đậu xe sai quy định; rác thải sinh hoạt chưa được thu gom đúng nơi quy định. Những vấn đề này nếu không được xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường sống.

Trung tá Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng Công an phường Diên Hồng cũng thông tin, từ đầu năm 2025 đến nay, phường đã điều tra khám phá 6 vụ, bắt 15 người liên quan đến ma túy; đặc biệt, sau sáp nhập, phường phối hợp với Phòng PC04 Công an TP.HCM phá 2 vụ, bắt 7 người, thu giữ số lượng ma túy trên 2,7 kg. Do đó, phường Diên Hồng được chọn là 1 trong 39 phường, xã, đặc khu trên địa bàn để xây dựng phường không ma túy năm 2025.

TP.HCM: Phường Diên Hồng mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường - Ảnh 3.

Trung tá Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng Công an phường Diên Hồng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngay sau buổi lễ, cán bộ Kinh tế - Hạ tầng đã đi tuần tra quanh các tuyến đường nhắc nhở, xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị như: lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Trên đường Lý Thường Kiệt, vỉa hè rộng hơn 5 m được kẻ 2 vạch, chia thành 3 phần: 1 phần cho người dân thuê kinh doanh, 1 phần dành cho người đi bộ và phần ngoài cùng để xe. Tuy nhiên, nhiều người buôn bán lấn chiếm ra phần vỉa hè sát bên ngoài. Lực lượng kiểm tra đã nhắc nhở và cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu các hàng quán tiếp tục tái phạm.

TP.HCM: Phường Diên Hồng mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường - Ảnh 4.

Cán bộ Kinh tế - Hạ tầng đi xử lý lấn chiếm vỉa hè trên đường Lý Thường Kiệt

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

TP.HCM: Phường Diên Hồng mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường - Ảnh 5.

Lực lượng ghi nhận một số trường hợp đã vi phạm được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình lấn chiếm vỉa hè

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

TP.HCM: Phường Diên Hồng mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường - Ảnh 6.

Lực lượng nhắc nhở trường hợp bán hàng trước cổng bệnh viện

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước đó, sau khi UBND cấp huyện kết thúc hoạt động từ ngày 1.7.2025, các đội quản lý trật tự đô thị thuộc phòng Kinh tế, Hạ tầng, Đô thị của cấp huyện cũ ngừng hoạt động. Đồng thời, tổ chức thanh tra địa bàn thuộc Sở Xây dựng tiến hành sắp xếp lại dẫn đến tình trạng các phường, xã và đặc khu hiện nay không còn lực lượng chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị và xây dựng.

Đại diện Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh với nhiều cụm công nghiệp và dự án nhà ở mới đang triển khai tại TP.HCM mới, việc thiếu hụt lực lượng chuyên môn trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị và xây dựng đã gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm.

Trong các buổi làm việc với Thường trực Thành ủy TP.HCM, bí thư nhiều phường cũng kiến nghị giữ lại đội quản lý trật tự đô thị sau sắp xếp địa giới hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Khám phá thêm chủ đề

phường diên hồng lấn chiếm vỉa hè Trật tự đô thị TP.HCM lấn chiếm lòng đường 80 năm Quốc khánh 2.9 Lực lượng trật tự đô thị Quản lý trật tự đô thị vỉa hè
