TP.HCM gặp khó trong quản lý trật tự đô thị, xây dựng vì thiếu lực lượng

Chiều 21.8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM. Tại buổi họp, ông Phạm Thành Nhân, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM đã thông tin kết quả sau 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, việc các đội quản lý trật tự đô thị ngừng hoạt động là một trong những khó khăn.

Đội quản lý trật tự đô thị thuộc cấp huyện ngưng hoạt động gây khó khăn cho quản lý, giám sát ẢNH: VŨ PHƯỢNG

95,56% người dân, doanh nghiệp hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính

Ông Phạm Thành Nhân cho biết, sau 2 tháng tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP.HCM đã hoàn thành tổ chức kiện toàn bộ máy, phân bổ, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức về nhận nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị và vận hành hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính mới đã được rà soát, sắp xếp lại phù hợp quy mô tổ chức. Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được triển khai kịp thời.

Trước mắt, UBND TP.HCM, các sở, ban, ngành và UBND phường, xã, đặc khu thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ quy định tại các nghị định phân quyền, phân cấp. Sau khi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hoàn thiện, đánh giá tình hình thực tiễn và nguồn lực thực hiện, UBND TP.HCM sẽ xem xét đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ quyền hạn của UBND TP.HCM cho các cơ quan, đơn vị nhằm tăng tính chủ động, rút ngắn thời gian thực hiện.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Tân ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Phạm Thành Nhân, lãnh đạo thành phố đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bố trí đủ nhân sự tại các cấp. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành, UBND cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn TP.HCM (giai đoạn 1) với 1.336 thủ tục hành chính.

Tính đến hết ngày 31.7, UBND TP.HCM đã tiếp nhận 366.897 hồ sơ thủ tục hành chính. Mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp: 95,56%.

Theo Phó giám đốc Sở Nội vụ, TP.HCM đã giải quyết 3.867 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó: khối Đảng, Đoàn thể là 447 trường hợp; khối chính quyền là 3.420 trường hợp.

Khó khăn xử lý vì không còn đội quản lý trật tự đô thị

Cũng theo ông Phạm Thành Nhân, bên cạnh những thuận lợi khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP.HCM vẫn ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc.

Theo quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn cấp xã, khối lượng công việc ngày càng tăng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, bao trùm nhiều lĩnh vực. Điều này đòi hỏi đội ngũ công chức phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng, kỹ năng tổng hợp và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Do đó, một trong những khó khăn nổi bật là việc tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự tại cấp xã còn chưa đáp ứng được yêu cầu khối lượng công việc trong bối cảnh mới.

Công chức bị quá tải khi phụ trách nhiều nhóm nhiệm vụ công việc ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó giám đốc Sở Nội vụ dẫn chứng, theo quy định, với số lượng cơ cấu công chức hiện nay, trung bình mỗi công chức phải phụ trách từ 4 - 9 nhóm nhiệm vụ, trong mỗi nhóm có nhiều nội dung công việc chi tiết, phức tạp và khối lượng lớn. Từ khối lượng công việc này, công chức đã gặp phải khó khăn như: quá tải công việc, khó bảo đảm chất lượng và tiến độ, thiếu hụt nguồn lực dự phòng và hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tham mưu.

Ông Phạm Thành Nhân nhấn mạnh, sau khi UBND cấp huyện kết thúc hoạt động từ ngày 1.7.2025, các đội quản lý trật tự đô thị thuộc phòng Kinh tế, Hạ tầng, Đô thị của cấp huyện cũ ngừng hoạt động. Đồng thời, tổ chức thanh tra địa bàn thuộc Sở Xây dựng tiến hành sắp xếp lại dẫn đến tình trạng các phường, xã và đặc khu hiện nay không còn lực lượng chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị và xây dựng.

"Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh với nhiều cụm công nghiệp và dự án nhà ở mới đang triển khai tại TP.HCM mới, việc thiếu hụt lực lượng chuyên môn trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị và xây dựng đã gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm", ông Phạm Thành Nhân nói.

Ngoài ra, số lượng công chức của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa xác định thuộc biên chế khối nào để phân bổ. Đồng thời, Phó giám đốc Sở Nội vụ đánh giá, với số lượng 3 công chức thuộc Ban Chỉ huy quân sự cấp xã như hiện nay chưa đảm bảo được nhân lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng tại cấp xã theo quy mô dân số, đặc điểm tình hình địa phương và diện tích tự nhiên sau sắp xếp.