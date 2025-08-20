Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Thành ủy TP.HCM lấy ý kiến các tổ chức chính trị - xã hội góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Thúy Liễu
Thúy Liễu
20/08/2025 18:34 GMT+7

Các tổ chức chính trị - xã hội tại TP.HCM tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 20.8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội thành phố về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, theo ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, cùng với việc thu hút nhân tài, trong văn kiện đại hội, thành phố cần triển khai chương trình đào tạo lại và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ lao động phổ thông. Nếu không được trang bị kỹ năng mới, họ sẽ dễ bị đào thải khi quá trình tự động hóa và số hóa diễn ra mạnh mẽ.

- Ảnh 1.

Ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

ẢNH: N.T

Theo ông Quang, đào tạo lại không chỉ giúp người lao động thích ứng với sự chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, hạn chế thất nghiệp hoặc rơi vào khu vực phi chính thức, mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động, vốn đang là điểm nghẽn trong tăng trưởng bền vững. Người lao động có kỹ năng tốt sẽ tạo ra sản phẩm giá trị cao hơn, ít sai sót hơn, đóng góp trực tiếp cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Đồng tình với ý kiến của ông Quang, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM đề nghị cần có thêm một chủ điểm trong văn kiện để làm cơ sở sau này đưa ra các chương trình kế hoạch hành động, quan tâm xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật cao. Bởi vì đây là lực lượng trực tiếp tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

"Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, nếu không có công nhân, cho dù có nhiều thiết bị hiện đại nhưng trình độ người lao động không tương ứng thì rất khó vận hành. Cho nên, phải quan tâm đào tạo công nhân kỹ thuật cao. Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh, có tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, am hiểu pháp luật, có năng lực hội nhập quốc tế", bà Loan nói.

Còn ông Hồ Văn Đức, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM, góp ý ngoài đột phá về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, cần bổ sung thêm vào văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM đột phá riêng về chuyển đổi số. Bởi lẽ, chuyển đổi số không chỉ gắn liền với việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, sản xuất, mà còn là giải pháp then chốt để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng và thúc đẩy mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Theo ông Đức, từ thực tế phát triển nhanh, dân số đông, đô thị hóa mạnh của TP.HCM, việc xác định rõ và bổ sung đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong văn kiện lần này là rất cần thiết. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để thành phố phát huy tiềm năng, khẳng định vai trò đầu tàu, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

- Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị

ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu tổng kết hội nghị, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, nhìn nhận đa số đại biểu đánh giá cao các nội dung trong văn kiện phản ánh được những thành tựu nổi bật cũng như những hạn chế, tồn đọng trong nhiệm kỳ qua. Các đại biểu đề nghị văn kiện cần có tính sâu sắc hơn về những vấn đề có tính chiến lược lâu dài, đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội.

Ông Lộc đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu, nhất là những nội dung đột phá về chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân… đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong đó có vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Lộc đề nghị Ban Thường vụ 5 tổ chức chính trị - xã hội của TP.HCM tiếp tục hoàn thiện các đóng góp thành ý kiến chung để làm việc với Tiểu ban Văn kiện TP.HCM, đảm bảo hoàn thiện văn kiện ngày càng tốt hơn.

