Ông Đỗ Văn Chiến làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Sáng 20.8, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự đại hội ẢNH: GIA HÂN

Thực sự lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân

Trong diễn văn khai mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới của Đảng bộ về quy mô và tính chất hoạt động.

Ngoài nhiệm vụ tổng kết kết quả nhiệm kỳ trước, đại hội xác định, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị góp phần củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường mối quan hệ máu thịt Đảng vì dân, dân tin Đảng.

Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Trần Thắng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp và phát huy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân.

Trên tinh thần đó, ông Thắng đề nghị Đảng bộ Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là chủ trương chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mọi chương trình, hoạt động phải thấm nhuần quan điểm "Dân là gốc", "Dân là trung tâm", lấy sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Trần Thắng phát biểu tại đại hội ẢNH: GIA HÂN

Ông Trần Thắng cũng đề nghị cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần tập trung thực hiện. Triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp nhân dân.

Đảng bộ cơ quan cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận, hướng mạnh về cơ sở, cần đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân phù hợp với từng giai tầng xã hội, dân tộc, tôn giáo, đồng bào trong và ngoài nước. Phải thực sự lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

Đổi mới cách nghĩ, cách làm theo tổ chức bộ máy mới

Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, trọng tâm là lãnh đạo cơ quan chủ động tích cực tham mưu cho Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, làm nòng cốt chính trị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, thực hiện đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng của khối liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân với đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giải quyết hài hòa các mối quan hệ về lợi ích, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc, giai cấp, tầng lớp xã hội và mọi người dân trong tiếp cận cơ hội và thụ hưởng thành quả phát triển. Nêu cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng với quốc gia dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu bế mạc đại hội ẢNH: GIA HÂN

Để hoàn thành những sứ mệnh cao cả của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân.

"Đảng bộ thực hiện hiệu quả tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: cán bộ Mặt trận các đoàn thể nhân dân là người sâu sát với cuộc sống của nhân dân. Dân thiếu đói, hoạn nạn, thiên tai, bão lũ phải biết, chủ động giúp đỡ nhân dân, vượt quá khả năng phải báo cáo với cấp ủy để đề xuất với chính quyền giúp đỡ, không để người dân khó khăn", ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, Đảng bộ cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho mọi hoạt động cả trong công tác xây dựng Đảng và trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Đổi mới căn bản toàn diện tầm nhìn, phương pháp tư duy, cách nghĩ, cách làm theo mô hình tổ chức bộ máy mới, thật sự hiệu quả theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Bộ máy mới phải có tư tưởng mới, tầm nhìn mới, cách làm mới và kết quả mới".

Tại đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 27 người, hiện tại chỉ định 22 người (khuyết 5 người sẽ bổ sung sau). Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 9 người, hiện tại chỉ định 7 người (khuyết 2 người bổ sung sau).

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.