Giữ Tổ quốc bình yên: Những 'người gác cửa' thầm lặng ở Quảng Ngãi

Họ không ồn ào, cũng hiếm khi xuất hiện trên mặt báo. Thế nhưng, để góp phần vào công cuộc giữ Tổ quốc bình yên, nên với nhiệm vụ công tác trên địa bàn, họ có mặt ở bất kỳ sự kiện chính trị, văn hóa nào của Quảng Ngãi và dấu ấn của lực lượng này luôn hiện diện.

Đó là những cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, những "người gác cửa" thầm lặng, góp phần giữ vững sự bình yên cho hệ thống chính trị, sự ổn định của xã hội.

Xử lý nhóm giả danh "cán bộ cấp cao"

Một năm đã trôi qua, nhưng câu chuyện xảy ra ngày 18.7.2024 vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Hôm ấy, một nhóm 4 người tự xưng là "cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam" ra đảo Lý Sơn tham quan. Điều gây chú ý là trong số này, có người mặc quân phục với quân hàm… thượng tướng, một người khác mang quân hàm đại tá.

Phút thảnh thơi của cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: B.S

Bằng sự nhạy bén, kinh nghiệm dày dạn, lực lượng Bộ đội biên phòng và Phòng An ninh chính trị nội bộ nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu bất thường. Suốt một ngày, mọi hoạt động của nhóm này trên đảo Lý Sơn được giám sát chặt chẽ. Ngay khi họ vừa rời đảo, tại cảng Sa Kỳ, cán bộ an ninh cùng bộ đội biên phòng đã trực tiếp mời nhóm người này làm việc.

Kết quả xác minh khiến nhiều người ngỡ ngàng: "thượng tướng" thực chất là ông B.Đ.T (58 tuổi), còn "đại tá" là ông N.N.T (49 tuổi, cùng ở Hà Nội). Hai người đi cùng là N.T.T (23 tuổi, Thanh Hóa) và L.K.B (63 tuổi, Vĩnh Phúc). Tất cả thừa nhận hành vi giả danh. Vụ việc được xử lý kịp thời, ngăn chặn những hệ lụy có thể xảy ra.

"Đó chỉ là một trong hàng loạt công việc thầm lặng mà chúng tôi thực hiện. Có những vụ tưởng nhỏ, nhưng nếu không kịp phát hiện, hậu quả có thể ảnh hưởng đến an ninh chính trị và niềm tin của nhân dân", một cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ chia sẻ.

Người dân thường chỉ thấy kết quả tưởng chừng đơn giản nhưng ít ai biết phía sau đó là những đêm thức trắng, dõi theo từng bước đi của đối tượng. Chỉ cần chậm một nhịp thôi, hậu quả đã có thể rất khác.

Những cuộc chiến không tên

Trong bất kỳ sự kiện quan trọng nào ở Quảng Ngãi, từ lễ kỷ niệm, hội nghị lớn cho đến các kỳ thi, đâu đó luôn có bóng dáng cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ.

Họ thường đến sớm nhất và ra về sau cùng, lặng lẽ đứng sau để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chỉ tính riêng vài năm gần đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tham mưu, tổ chức bảo vệ an toàn cho hơn 120 lượt đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo vệ 124 sự kiện chính trị, văn hóa lớn; cùng hàng trăm kỳ thi, hội nghị quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi.

Họ chạy đua với thời gian, ngày đi, đêm về, lặn lội xác minh từng hồ sơ, gặp gỡ từng con người. Chỉ một chi tiết nhỏ sơ sẩy thôi cũng có thể làm chệch hướng cả sự nghiệp một đời, thậm chí ảnh hưởng đến uy tín của cả hệ thống. Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra địa điểm diễn ra sự kiện quan trọng của tỉnh này ẢNH: ĐƠN VỊ CUNG CẤP Chỉ riêng giai đoạn vừa qua, họ đã xác minh hơn 10.500 trường hợp, tham mưu trả lời hơn 6.000 trường hợp cho lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi. Công việc này vừa khẩn trương vừa đòi hỏi chính xác tuyệt đối, bởi chỉ một sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của một cá nhân và uy tín của cả tổ chức. Không chỉ hoạt động trên thực địa, Phòng An ninh chính trị nội bộ còn bước vào một "mặt trận" mới: không gian mạng. Có những đêm, cán bộ phải thức trắng để theo dõi, bóc gỡ thông tin xấu độc. Bởi chỉ cần chậm vài giờ, tin giả có thể lan truyền đến hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Thông qua Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, đơn vị đã tham mưu nhiều giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 315.400 tin, bài đã được đăng tải, chia sẻ để định hướng dư luận, góp phần giữ vững "trận địa tư tưởng". Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa, chúc mừng Đại hội Đảng bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: B.S Song song đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi còn phát hiện và xử lý 14 trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; đấu tranh 318 trường hợp đăng tải thông tin xấu độc trên mạng; xử phạt hành chính 50 trường hợp với số tiền gần 300 triệu đồng; răn đe, giáo dục 115 trường hợp khác. Trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đơn vị tổ chức tập huấn luật, kiểm tra tại 76 cơ quan, đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn phòng ngừa nguy cơ lộ lọt thông tin. Không ít lần, họ còn phải đối mặt với những vụ việc liên quan đến lợi ích nhóm hay sai lệch tư tưởng trong nội bộ tổ chức. Công việc ấy đòi hỏi bản lĩnh, sự khéo léo và thận trọng tuyệt đối. "Chúng tôi xác định rõ, mỗi vụ việc dù lớn hay nhỏ đều liên quan đến niềm tin của người dân. Vì vậy, luôn phải đặt sự khách quan lên hàng đầu", một cán bộ tâm sự. Lặng lẽ nhưng không lùi bước Điểm đặc biệt ở Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi là ngoài công tác nghiệp vụ, đơn vị còn chú trọng nghiên cứu, viết báo cáo khoa học nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Gần đây, 3 chuyên đề khoa học của đơn vị đã được đăng trên Tạp chí Công an nhân dân, cho thấy sự kết nối giữa thực tiễn và lý luận, phục vụ trực tiếp cho công tác tham mưu, chỉ đạo. Lực lượng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi trong lần phối hợp công tác với các đơn vị khác ẢNH: B.S Trong những câu chuyện bên lề, nhiều cán bộ an ninh thừa nhận công việc của họ thầm lặng đến mức ngay cả gia đình cũng không biết hôm ấy họ đã làm gì. Họ đi sớm, về khuya, có khi cả tháng không có ngày nghỉ. Thế nhưng tất cả đều chấp nhận, bởi "bình yên của quê hương chính là mục tiêu lớn nhất". Những chiến công của Phòng An ninh chính trị nội bộ không ồn ào, không rực rỡ dưới ánh đèn, mà lặng lẽ như những "người gác cửa" bền bỉ. Từ sự thầm lặng ấy, niềm tin được củng cố, sự ổn định được giữ vững và bình yên được đảm bảo cho từng người dân Quảng Ngãi. Với những nỗ lực ấy, nhiều năm liền, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi được Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cấp, ngành khen thưởng. Đặc biệt, đơn vị đã vinh dự nhận Cờ thi đua Bộ Công an các năm 2021, 2022, 2024 và năm 2025 trở thành một trong những tập thể điển hình của lực lượng Công an nhân dân. Thế nhưng, với họ, phần thưởng lớn nhất không phải là những tấm bằng khen, mà chính là sự an toàn tuyệt đối của các sự kiện, là niềm tin vững chắc của Đảng, Nhà nước và người dân. Một cán bộ trẻ trải lòng: "Khi sự kiện kết thúc an toàn, khi niềm tin của nhân dân không bị xói mòn, đó mới là niềm vui lớn nhất của chúng tôi".

Trong những thời điểm nhạy cảm như sắp xếp lại đơn vị hành chính, sáp nhập xã, huyện…, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ lại lao vào một công việc tưởng chừng khô khan: rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ.