Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Chém nhầm người, bị khởi tố thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Nam Long
Nam Long
13/09/2025 10:19 GMT+7

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Lê Tấn Cường, ngụ tỉnh Đồng Tháp xách mã tấu đi trả thù nhưng chém nhầm người. Bị can này vừa bị khởi tố bổ sung tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 13.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Lê Tấn Cường (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Dùng mã tấu chém nhầm người,bị khởi tố tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng - Ảnh 1.

Bị can Lê Tấn Cường tại cơ quan công an

ảnh: công an cung cấp

Trước đó, bị can Lê Tấn Cường đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn và bị N.T.Đ (20 tuổi, ngụ xã Phú Quới, Vĩnh Long) chém gây thương tích từ nhiều năm trước nên Cường nảy sinh ý định trả thù.

Rạng sáng ngày 8.5, Cường mang theo một con dao đến nhà của Đ, nhìn thấy anh L.M.T đang nằm ngủ trước hiên nhà. Nhầm tưởng anh T. là Đ nên Cường dùng dao chém, hậu quả làm anh T. bị thương tích, kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 13%.

Cơ quan công an cho biết, qua giám định, con dao Cường sử dụng là mã tấu, thuộc danh mục vũ khí thô sơ. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, hành vi sử dụng vũ khí thô sơ với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật sẽ bị xem là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khám phá thêm chủ đề

vũ khí quân dụng Vĩnh Long Cố ý gây thương tích Mã tấu mâu thuẫn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận