Chém nhầm người, bị khởi tố thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 13.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Lê Tấn Cường (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Tấn Cường tại cơ quan công an ảnh: công an cung cấp

Trước đó, bị can Lê Tấn Cường đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn và bị N.T.Đ (20 tuổi, ngụ xã Phú Quới, Vĩnh Long) chém gây thương tích từ nhiều năm trước nên Cường nảy sinh ý định trả thù.

Rạng sáng ngày 8.5, Cường mang theo một con dao đến nhà của Đ, nhìn thấy anh L.M.T đang nằm ngủ trước hiên nhà. Nhầm tưởng anh T. là Đ nên Cường dùng dao chém, hậu quả làm anh T. bị thương tích, kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 13%.

Cơ quan công an cho biết, qua giám định, con dao Cường sử dụng là mã tấu, thuộc danh mục vũ khí thô sơ. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, hành vi sử dụng vũ khí thô sơ với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật sẽ bị xem là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.