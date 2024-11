Khởi tố 4 bị can liên quan vụ phát hiện súng rulo và đạn trong nhà hoang

Ngày 15.11, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Chí Hiếu (23 tuổi), Nguyễn Phú Dân (24 tuổi), Huỳnh Ngọc Em (40 tuổi, cùng ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) và Trương Trường An (29 tuổi, ngụ H.Mang Thít, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Trương Chí Hiếu nghe tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: NAM LONG

Theo cơ quan công an, ngày 8.11.2023, người dân phát hiện 1 khẩu súng rulo màu đen, bên trong có 6 viên đạn tại một căn nhà bỏ hoang thuộc ấp Đập Thủ, xã Tân Quới Trung, H.Vũng Liêm nên trình công an.

Bị can Nguyễn Phú Dân tại cơ quan công an ẢNH: NAM LONG

Theo kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an, khẩu súng trên là vũ khí, có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng và thuộc vũ khí quân dụng.

Qua hơn 1 năm điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long có đủ tài liệu và chứng cứ chứng minh Hiếu, Dân, Em, An có liên quan đến khẩu súng và đạn nêu trên.

Bị can Huỳnh Ngọc Em tại cơ quan công an ẢNH: NAM LONG

Tại cơ quan công an, An khai nhận mua khẩu súng và 6 viên đạn trên mạng xã hội từ năm 2020 rồi cất giấu. Đến tháng 10.2023, An giao súng cho Hiếu và Dân cất giấu theo yêu cầu của Ngọc Em thì bị phát hiện.

Riêng Huỳnh Ngọc Em đang bị tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích trong một vụ án khác.

Bị can Trương Trường An tại cơ quan công an ẢNH: NAM LONG

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.